У черговий пакет допомоги від Великої Британії увійшли ракети Brimstone.

Голова уряду Великої Британії Борис Джонсон під час онлайн-звернення до Верховної Ради повідомив, що Україна невдовзі отримає протикорабельні ракети Brimstone.

Цими ракетами Лондон ще до російського вторгнення хотів озброїти ракетні катери, які у кредит планував побудувати для України. Але тепер Brimstone, у максимально стислі терміни, встановили на легке наземне шасі, перетворивши на береговий ракетний комплекс.

Ракета Brimstone

Загалом Brimstone створювався, як модернізація вкрай вдалої американської ракети "повітря-земля" AGM-114 Hellfire легкого класу із вагою близько 45 кг. Вона є одним основних протитанкових засобів ударних вертольотів та літаків у країнах НАТО.

В результаті оборонний європейський конгломерат MBDA, який працював над проектом з 2005 року, повністю переробив ракету. Він інтегрував до неї радіолокаційну головку самонаведення, а згодом додав опцію наведення за відбитим лазерним променем. Ще одна особливість ракети - можливість залпового запуску, коли кожна ракета наводиться на свою окрему ціль.

Спочатку ці ракети розглядались виключно як повітряний засіб ураження, але згодом дальність пуску Brimstone вдалось кардинально підняти: з 12 та 20 км з вертольота та літака до 40 та 60 км відповідно. Таке підвищення дальності пов’язано із кращою аеродинамікою, потужнішим двигуном та мініатюризацією електроніки. І з 2016 року почалось просування саме далекобійної версії ракети Brimstone 2.

Така дальність дозволила перетворити ракету повітряного базування на ракету класу "поверхня-поверхня", яка здатна знищувати цілі на відстані, орієнтовно, до 10-12 км. Така різниця пов’язана з тим, що при запуску з поверхні у ракеті початкова нульова швидкість і необхідно подолати щільнішу атмосферу.

У якості цілей для цієї ракети одразу розглядалась бронетехніка противника, з чим пов’язано створення винищувачів танків нового покоління, таких як Overwatch. А також у якості протикорабельної - Brimstone Sea Spear.

Протикорабельна ракета Brimstone Sea Spear

Але, при всій повазі до розробників з MBDA, назвати Brimstone протикорабельною ракетою можливо лише з уточненням, що проти невеликих кораблів, а якщо ще точніше - проти катерів.

Принаймні саме проти 15-метрових катерів, які рухались зі швидкістю 20 вузлів, ці ракети і випробовували. Тобто вони ще здатні знищувати такі цілі, як рашиські патрульні катери "Раптор", якщо звісно вони підійдуть на відстань 10-12 км від берега.

Але потопити щось більше за катер цією ракетою доволі складно. Все ж таки це протитанкова ракета вагою 50 кг. Пошкодити - ще можливо, але уявити сценарій за яким пуски Brimstone зривають висадку 110-метрових великих десантних кораблів, які вміщують цілий батальйон морських піхотинців у 340 осіб із 10-12 одиницями бронетехніки - вкрай складно.

Саме тому, можливо, Brimstone, все ж таки, ефективніше буде використати, як протитанкове озброєння. Хоча, враховуючи вартість однієї ракети Brimstone у понад 100 тисяч фунтів, це буде один з найдорожчих протитанкових засобів у ЗСУ.

Характеристики Brimstone Sea Spear

Вага : 50 кг

: 50 кг Довжина : 1,8 м

: 1,8 м Система наведення : комбінована-радіолокаційна ДБН міліметрового діапазону і напівактивне лазерне

: комбінована-радіолокаційна ДБН міліметрового діапазону і напівактивне лазерне Бойова частина : тандемна, кумулятивна

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