Поки йде бій, підрозділи ДСНС не допустили до гасіння.

Протипожежний стан на Запорізькій атомній електростанції наразі перебуває у межах норми.

Про це йдеться у повідомленні на сторінці Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Facebook.

"Оперативна інформація щодо атаки на Запорізьку АЕС. Станом на 02:26 у м. Енергодар на Запорізькій АЕС відключено третій енергоблок від єдиної енергосистеми (працює тільки 4 блок). Протипожежний стан на АЕС в межах норми", - мовиться у дописі.

Зазначається, що за територією АЕС в учбово-тренувальному корпусі виникло загоряння.

"Поки йде бій, підрозділи ДСНС не допустили до гасіння. Рятувальники перебувають у готовності", - повідомили у ДСНС.

Нагадаємо, що російські окупанти внаслідок обстрілів потрапили вже в перший енергоблок Запорізької АЕС. Рятувальники не можуть почати ліквідацію пожежі, адже їх розстрілюють впритул.

У Міністерстві закордонних справ України попереджають, що вибух на Запорізькій АЕС, який може статися через пожежу від обстрілів російських військ, буде в 10 разів потужніший за аварію на Чорнобильській АЕС.

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