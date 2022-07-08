Трагедія сталася через пряме влучання у приватний будинок жінки.

Внаслідок нічного обстрілу Слов'янська загинула жінка.

Про це на сторінці у Facebook повідомив міський голова Вадим Лях.

"Внаслідок нічного обстрілу та прямого влучання у приватний будинок загинула жінка. Приношу співчуття її рідним та близьким. Бережіть себе, евакуюйтеся!", - повідомив він.

Лях також повідомив, що сьогодні відбудеться евакуація містян до Рівного.

"Сьогодні веземо людей до Рівного. Завтра буде рейс до поїзда на Покровськ. У понеділок, 11 липня, - знов у Рівненську область із розселенням. Приймайте рішення", - додав він.

Як повідомляв УНІАН, вчора увечері у Харкові пролунала ціла серія вибухів. "Прильоти" ворожих ракет зафіксували у декількох районах, після яких в одному з районів спалахнули сильні пожежі. У результаті обстрілу Харкова загинули троє та отримали поранення п'ятеро людей.

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