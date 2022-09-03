Диктатор переконаний, що може змусити Україну та світ "торгуватися", а потім видасть все це за "перемогу".

Путін ще сподівається на те, що Захід відмовиться допомагати Україні, скоритивши військову та фінансову підтримку. Водночас кремлівський диктатор готовий виводити війська та закінчувати війну, але у нього власне бачення миру.

Таку думку висловив російський опозиційний політик Геннадій Гудков під час телемарафону.

За його словами, зараз позиція Путіна доволі очевидна. Він намагається уникнути будь-якого масштабного програшу на полі бою, який світ може розцінити як поразку Росії. Диктатор сподівається, що ситуація на фронті хоча б збережеться на чинному рівні.

"Головна мета Путіна - вийти з війни так, щоб зберегти владу. Він готовий пожертвувати всім, але не своїм іміджем переможця. Навіть якщо він "прихапає" територію Донецька та Луганська, він скаже: "Ви бачите? Вони стали на коліна у підсумку. Ми - великі. Ми воювали з усім світом. Що нам Україна? Ми її однією лівою. Світ воював з нами руками України. Світ її озброїв, там було багато легіонів іноземних. Ми - велика Росія. Ми отримали контроль над Донецьком, Луганськом і Крим наш". Ось це він видаватиме за перемогу перед нашим зомбованим населенням", - заявив Гудков.

За словами політика, Путін готовий виводити війська з України та закінчувати війну. Він вважає, що диктуватиме світу власні умови миру, а згодом "нагодує" росіян наративами про те, що "велика Росія принизила цілий світ та змусила його торгуватися".

Нагадаємо, раніше радник глави офісу президента Михайло Подоляк заявив, що президент РФ Володимир Путін вже готовий відмовитися від деяких окупованих територій України. За його словами, зараз російський президент хоче частково зафіксувати "нові територіальні придбання і нові юридичні статуси інших територій".

Вас також можуть зацікавити новини: