Військові розрахунки російського диктатора Путіна свідчать про те, що він намагається уникнути бойового зіткнення з Альянсом.

Російська Федерація навряд чи хоче воювати з НАТО, оскільки впродовж майже трьох місяців армія країни-окупанта все ще намагається досягнути цілей в Україні.

Про це заявив очільник Пентагону Ллойд Остін під час слухань у Конгресі, цитує Reuters.

"Коли ви дивитеся на розрахунки Путіна, моя точка зору… така, що Росія не хоче вступати в конфлікт з альянсом НАТО", - заявив Остін.

Як повідомляв УНІАН, російський диктатор Путін під час виступу на параді 9 травня заявив, що війна в Україні - це "попереджувальна відсіч агресії" з боку НАТО.

"У грудні минулого року ми пропонували укласти договір про гарантії безпеки. Все даремно... Країни НАТО не захотіли почути нас, у них були зовсім інші плани. Нам погрожували вторгненням на наші території, зокрема до Криму. Було очевидно, що зіткнення з неонацистами, бандерівцями буде неминучим. Небезпека зростала з кожним днем, Росія дала попереджувальну відсіч агресії", - заявив тоді Путін.

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