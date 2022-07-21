За його словами, Путін прорахувався зі своїми початковими планами вторгнення.

Глава ЦРУ Вільям Бернс заявив, що президент РФ Володимир Путін помиляється, якщо вважає, що зможе виграти війну на виснаження в Україні.

Про це пише Sky.news.

Бернс сказав, що російський президент помилиться, вважаючи, що він може виграти криваву війну на виснаження проти України, як раніше було доведено, що він помилявся, вважаючи, що його війська можуть захопити Київ протягом перших днів вторгнення.

За його словами, Путін прорахувався зі своїми початковими планами вторгнення, не зумівши захопити Київ блискавичним ударом, і знову не має рації: "Він наполягає на тому, що Україна — не справжня країна, а справжні країни дають відсіч".

Нагадаємо, 20 липня міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров сформулював розширені географічні цілі російської війни в Україні, підтверджуючи давню оцінку ISW про те, що Росія має територіальну мету за межами Донецької та Луганської областей.

Раніше голова Об'єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі заявляв, що впродовж 90 днів росіяни просунулися на Донбасі всього на 9-16 км, це не дуже багато. За його словами, бойові дії на Донбасі дуже інтенсивні та характеризуються великим насильством.

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