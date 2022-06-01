Жданов зазначив, що заява про створення народного ополчення говорить про те, що Путін не виключає варіанту розхитування ситуації всередині Білорусі.

Після трьох місяців повномасштабного військового вторгнення Росії на територію незалежної України, всі дії самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка говорять про те, що він не проти вступити у війну, але "армія не готова".

Про це в інтерв'ю Радіо НВ заявив військовий експерт Олег Жданов.

"Річ у тім, що всі ці пересування військ, всі ці навчання більше спрямовані на те, щоб підтвердити позицію Лукашенка, що він начебто і не проти вступити у війну, проте армія ще не готова. Ще потрібно одні навчання провести, ще потрібно перевірити боєздатність в частинах", - заявив Жданов.

За словами експерта, ситуація розвивається в тому ж контексті, як було раніше.

"У нього була ідея створити оперативне командування "Північ", потім він буде передавати в нього війська, вони будуть проводити бойове узгодження з військами та цим органом військового управління... тобто ситуація розвивається в тому ж контексті, як було раніше", - заявив експерт.

Жданов також зазначив, що заява про створення народного ополчення говорить про те, що Путін не виключає варіанту розхитування ситуації всередині Білорусі та відсторонення Лукашенка від влади.

"Це наштовхує на думку про те, що, мабуть, Путін намагається розхитати ситуацію або не виключає варіанту розхитування ситуації всередині Білорусі та відсторонення Лукашенка від влади, а потім створення чогось на зразок військового кабінету. А в ньому є прихильники, щоб віддати наказ на вторгнення білоруської армії на територію України, вступити у війну проти нас на боці Росії. Ось такий варіант", - заявив Жданов.

За словами експерта Лукашенко зараз активно намагається знайти консенсус.

"Лукашенко намагається знайти консенсус з суспільством в тому контексті, що якщо ви не хочете вступати у війну на боці Росії проти України, то підтримайте мене для того, щоб я не віддав такий наказ. Десь у такому контексті слід це розглядати", - зазначив Жданов.

Війна в Україні:

24 лютого війська Росії вторглися на територію України.

12 березня президент Володимир Зеленський повідомив, що за 16 днів повномасштабної війни Росії проти України загинули 1300 українських військових.

1 червня 2022 року президент України Володимир Зеленський заявив, що щодня на фронті гинуть від 60 до 100 українських військових. Він зазначив, що поранення отримують щодня ще 500 бійців.

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