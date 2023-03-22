За його словами, будь-які дії Кремля проти протестувальників будуть вважатися злочинами.

Радник Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що зараз найкращий час для потенційних протестних рухів в Росії, щоб почати діяти.

У своєму Twitter він пояснив, що президент РФ Володимир Путін - воєнний злочинець, а тому не має легітимности. У зв'язку з цим будь-які дії проти мітингувальників будуть лише додатковими злочинами.

"До речі, потенційні "протестні рухи" в Рф мають розуміти: саме зараз – найкращий час активно діяти. Ордер МКС чітко окреслив нову позицію: Путін – воєнний злочинець, і тому не має легітимності. Всі його дії проти протесту – виключно додаткові злочини. З відповідними наслідками", - написав Подоляк.

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Ордер на арешт Путіна

17 березня Міжнародний кримінальний суд видав ордери на арешт Путіна і дитячого омбудсмена Марії Львівської-Бєлової за насильницьку депортацію дітей з тимчасово окупованих територій України до Росії.

Їх можуть затримати на вимогу трибуналу в будь-якій з 123 держав світу, які ратифікували Римський статут. Головний прокурор МКС повідомив, що Путін постане перед судом незалежно від того, чи визнає Кремль це рішення.

За його словами, ордер на арешт російського лідера є довічним. Його можуть відкликати лише в тому випадку, якщо Путін постане перед судом і справу буде закрито.

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