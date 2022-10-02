Генерал заявив, що наразі не бачить загрози наступу росіян на Київ.

Президент РФ Володимир Путін ніколи не відмовиться від намірів захопити всю Україну включно з Києвом.

Про це повідомив командувач Об'єднаних сил ЗСУ генерал-лейтенанта Сергій Наєв в ефірі телемарафону.

Однак, на його думку, наразі немає загрози наступу росіян на українську столицю.

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"Ці шанси (наступу на Київ - УНІАН) є, звісно. Тому, що він ніколи не відмовиться від своїх намірів захопити Україну й безпосередньо столицю нашої держави. Вона дійсно перебуває у пріоритетах його злочинних планів", - зазначив генерал.

Наєв додав, що накопичення ворогом сил для вторгнення не спостерігається.

"Що буде в подальшому - це все залежить від його рішень, а також від наявності сил і засобів", - пояснив командувач.

За словами генерала, наразі триває робота, аби унеможливити повторний наступ окупантів на Київ. Військові враховують попередній досвід ведення бойових дій на Київському напрямку і роблять усе необхідне для зміцнення оборони.

Війна в Україні

Як раніше повідомляв УНІАН, у Києві розповіли про оборону в разі нового штурму Росією.

Військовий експерт Олег Жданов вважає, що Путін, ймовірно, знову повернувся до ідеї нового наступу на Київ і може направити свої війська через Білорусь.

Секретар РНБО Олексій Данилов заявив, що в разі нового наступу з території Білорусі окупанти отримають відповідь від України, на яку не розраховують.

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