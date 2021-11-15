Товари, вироблені в ЛДНР, братимуть участь у держзакупівлях.

Президент Російської Федерації Володимир Путін "прирівняв" до російських товари з окупованих територій Донецької та Луганської областей. Він вже підписав відповідний указ.

Про це повідомляється на сайті правової інформації РФ.

Згідно з документом, жителі окупованих районів Донецької та Луганської областей отримають гуманітарну підтримку. При цьому сертифікати про походження товарів будуть допускатися нарівні з російськими до державних закупівель.

В указі йдеться, що російська влада пішла на такий крок, щоб захистити права та свободи жителів окупованих українських територій, й не допустити "подальшого зниження рівня життя в умовах тривалої економічної блокади" і пандемії коронавірусу.

Читайте такожПорушення законів та звичаїв війни: через обстріл бойовиками села відкрито кримінальне провадженняТаким чином, Кремль фактично визнав свою безпосередню участь у конфлікті на Донбасі та вирішив погіршити ситуацію, інтегруючи окуповані території України в російську економіку.

Як раніше повідомляв УНІАН, Західна розвідка передбачає "високу ймовірність дестабілізації" України з боку Росії вже цієї зими після того, як Москва зібрала на кордоні понад 90 тисяч військових.

Автор: Анастасія Горбачова