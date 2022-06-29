Разом з тим, у Повітряних силах пояснили, чому Москва випускає по Україні ракети часів Хрущова.

27 червня 2020 Росія вдарила ракетами по місту Кременчук на Полтавщині. Внаслідок цього повністю згорів торговий центр "Амстор" і станом на сьогодні загинуло близько 20 людей.

Міноборони Росії у своєму стилі стверджує, що торговий центр ніби то спалахнув від детонації боєприпасів, які знищили в ангарі поруч. Щоб зруйнувати російські пропагандистські міфи, президент України Володимир Зеленський оприлюднив запис відеокамер, які зафіксували удар по ТЦ в Кременчуці російською ракетою Х-22, яка несла понад 900 кг вибухової речовини.

"Станом на цей вечір загальна кількість російських ракет, які вдарили по наших містах, – уже 2811. А скільки ще авіабомб, скільки артилерійських снарядів?!. Всі знають, що це саме російський терор, саме російська держава вбиває ні в чому не винних людей на цій війні, розв’язаній проти українського народу. Сьогодні я хочу завершити це звернення одним з таких доказів – щоб ніхто не смів обманювати щодо ракетного удару по торговельному центру в Кременчуці. Російська ракета ударила саме по цьому обʼєкту – цілеспрямовано. Очевидно, що такий був наказ. Очевидно, що такі координати отримали російські вбивці для цієї ракети. Вони хотіли убити якнайбільше людей в мирному місті в звичайному торговельному центрі", - заявив Зеленський у своєму вечірньому відеозверненні, і запевнив, що в української влади є імена й прізвища всіх, хто ухвалював рішення щодо завдання ракетного удару по Кременчуку.

Чому росіяни атакують ракетами типу Х

Ракета типу Х-22, якою був здійснений обстріл Кременчуга – радянського типу і набагато дешевша, ніж ракета Х-101 та інші - це вже модифікації: всі чіпи та мікросхеми в них іноземного виробництва, переважно із Японії, США та Європи, розказав речник Повітряних сил Юрій Ігнат в ефірі 24 каналу.

"Чому противник змінив тактику, чому почав застосовувати ракети радянського типу Х-22, Х-59 та інші? Відповідь проста. Ракети вироблялися в Радянському Союзі, вони недорогі, тому що у них залишкова вартість. А ракети Х-101 та інші, зокрема, "Калібри", це ракети, які коштують мільйони доларів. Вони дорогі, і вони вже багато їх запустили по Україні. Очевидно, що, перебуваючи під санкціями, вони не зможуть відновлювати ці запаси. Мабуть, окупанти це розуміють і почали використовувати ракети Х-22", – зазначив спікер Повітряних сил.

Росіяни вже випустили чимало ракет, які коштують близько 5 мільйонів доларів за одну, пояснює Ігнат. Відповідно, зараз вони під санкціями, тому використовують ті залишки, яких є чимало на складах, а саме ракети типу Х-22, говорить він.

За словами речника Повітряних сил, Ракета Х-22 є дуже руйнівною, у неї лише бойова частина складає 950 кілограмів.

"ЇЇ дальність – 600 кілометрів, саме тому літаки, які несуть її, перемістили на північ від України та вчиняють напади з території Курської області", – додає Ігнат.

"Вони летять ближче до кордонів України і, фактично, з Курської області, не входячи в зону ураження нашої ППО, запускають ракети. Швидкість ракет величезна – 3 тисячі кілометрів на годину. І це надзвичайно складна ціль для наших засобів ППО, власне тому їх збити дуже важко", − розповів Юрій Ігнат в коментарі "Суспільному".

Кременчук: ракетний удар по ТЦ"Амстор"

Як повідомляв УНІАН, 27 червня в результаті ракетного обстрілу збройними силами РФ м. Кременчук Полтавській області повністю зруйнований Торговий центр. Повідомлялося про 18 загиблих, десятки постраждалих.

Рятувальники досі працюють на місці події. Ще одна ракета влучила до міського стадіону.

За даними командування Повітряних сил, ракети Росія випустила з далеких бомбардувальників Ту-22М3. Літаки злетіли з аеродрому Шайковка, а пуски здійснювалися з Курської області.

Президент України Володимир Зеленський назвав це одним з найбільш зухвалих терористичних актів в історії Європи.

Як заявив радник глави офісу президента України Олексій Арестович, Україна відповість на удар по ТЦ в Кременчуці.

Довідка УНІАН. Надзвукова ракета Х-22 розроблена в 1960-х роках і призначена для знищення авіаносців та кораблів їхнього супроводу. Середня швидкість різних модифікацій Х-22 – 3500 км/г, в середньому ракети летять на відстань до 400 км. Від Курська до Кременчука – 350 км, це шість хвилин польоту.

Більшість модифікацій Х-22 мають радіолокаційну головку самонаведення, призначену для враження "радіоконтрастних цілей" – саме такими є великі кораблі у відкритому морі. А за певних обставин і великі споруди на суходолі.

Х-22 ВКС РФ – зовсім не високоточна зброя. Ракету створено в часи Хрущова для боротьби з авіаносними групами ВМФ США – величезними цілями посеред океану розмірами в сотні метрів. Для радіолокаційної головки самонаведення Х-22 така ціль у відкритому морі виглядає як характерна контрастна пляма.

СРСР виготовив кількасот таких літаків і понад тисячу ракет. Після розпаду десь 50-60 літаків (і до 500 ракет) дісталися Україні. У РФ перед війною "в строю" залишалося до 60 таких літаків на трьох авіабазах. Щодо кількості таких ракет, які можуть залишатися у РФ, даних не має.

Відомо, що Кремль використовує літаки Ту-22М3 у якості бомбовоза або для пусків ракет по Україні. УНІАН писав, що це що за літак, який запустив ракети Х-22 по Кременчуку і чому його називають "Людожером".

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