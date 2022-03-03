Рада звернулась до Генсека ООН з закликом посередництва про припинення війни.

Верховна Рада просить Організацію Об’єднаних Націй ввести на територію України миротворчі сили згідно з Резолюцією ООН "Об’єднання заради миру" від 1950 року.

Про це йдеться в ухваленому сьогодні парламентом зверненні до низки міжнародних організацій.

Депутати закликали ООН, Червоний Хрест, Європарламент тощо негайно забезпечити захист населення України від збройного нападу російських загарбників.

Йдеться, зокрема, про негайне запровадження зони без польотів над Україною, негайне відкриття "зелених" коридорів для безпечної евакуації людей та введення в Україну миротворчих сил ООН.

Також Верховна Рада звернулась до Генсека ООН з закликом посередництва про припинення війни.

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