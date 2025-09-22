Електрики, сантехніки та інші робітничі професії матимуть великий попит у найближче десятиліття.

Глава Nvidia Дженсен Хуан вважає, що найзатребуваніші професії в найближче десятиліття будуть не в офісах, а на будівництві - серед електриків, сантехніків та інших робітничих професій.

За його словами, штучний інтелект скоро навчиться писати код краще за програмістів і продавати точніше за маркетологів. А ось замінити людину, яка вміє провести кабель або зібрати систему охолодження для дата-центру, поки що неможливо.

"Якщо ви електрик, сантехнік, тесля, нам знадобляться сотні тисяч таких людей, щоб побудувати всі ці ШІ-заводи. І сектор кваліфікованих робітників кожної економіки переживе бум", - заявив Хуанг на виступі у Великій Британії в інтерв'ю Channel 4.

Бум у сегменті робітничих професій стане найважливішим фактором для підтримки розширення ШІ-інфраструктури, що вимагає постійного нарощування ресурсів.

"Вам доведеться будувати, вам доведеться щорічно подвоювати кадри. І я думаю, що ви будете будувати інфраструктуру ШІ тут, у Великій Британії, протягом десятиліття", - пояснив Хуанг.

Раніше очільник Nvidia заявив, що зараз немає жодного сенсу вчити дітей програмуванню. У новій ері технологій програмістами зможе стати кожен, а найкориснішою навичкою стане промпт-інжиніринг - здатність створити максимально точні запити для нейромереж.

Раніше ЗМІ повідомляли про масові скорочення айтішників по всьому світу. З початку 2025 року було звільнено понад 50 тис. фахівців. Причому під ударом опинилися не тільки новачки, а й досвідчені співробітники з багаторічним досвідом роботи в Google, Microsoft і Amazon.

Наразі ChatGPT займає понад 80% світового ринку чат-ботів і 92% в Україні. Найближчі суперники - Perplexity і Microsoft Copilot. На них припадає частка в 15% від усіх користувачів.

