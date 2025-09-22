Газотурбінні установки забезпечують один із основних способів виробництва електроенергії на електростанціях.

Іранська компанія MAPNA щойно поставила до Росії свою першу вдосконалену газову турбіну MGT-70 в рамках укладеної в 2022 році угоди щодо експорту 40 таких установок.

Про це повідомляє bne Intellinews. Іранська поставка охоплює саму турбіну, а також генератори, електрообладнання та послуги з ремонту.

Іранське обладнання стратегічно важливе для росіян, адже воно повинно замінити турбіни німецької компанії Siemens, які з початку повномасштабної війни німці перестали постачати і обслуговувати. Варто сказати, що саме Siemens виступала для росіян головним продавцем такого обладнання.

На думку західних фахівців, самостійно росіяни не можуть виробляти високоякісні газотурбінні установки. У той же час за десятиліття перебування під санкціями Іран зміг досягти помітних успіхів у низці виробничих секторів, що і демонструє постачання росіянам нових турбін.

Паралельно із закупівлею іранського обладнання Москва намагається налагодити власне виробництво.

Так, фахівці Об'єднаної двигунобудівної корпорації (входить до складу "‎Ростех"‎) завершили випробування другого прототипу газової турбіни АЛ-41СТ-25 потужністю 25 МВт.

Газова турбіна є тепловим двигуном безперервної дії, на лопатях якого енергія стисненого і нагрітого газу перетворюється на механічну роботу на валу.

Відмінністю промислових газових турбін для генерації електрики (від, скажімо, авіаційних) є те, що їх масогабаритні характеристики значно вищі. Вони мають каркас, підшипники і лопатеві системи масивнішої конструкції.

Газові турбіни цінують через їх високу ефективність, надійність і універсальність. Вони швидко запускаються і забезпечують високу потужність, що скорочує витрати і дозволяє швидко нарощувати потужності без будівництва великих станцій.

Російсько-іранські відносини – головне

Іран продовжує залишатися надійним партнером РФ, проте остання не завжди готова прийти на допомогу своєму союзнику.

Раніше УНІАН повідомив, що Москва не виконала свої обіцянки з постачання Ірану зенітних ракетних комплексів С-400 та винищувачів Су-35. Тож іранці шкодують про деякі аспекти угоди, відповідно до якої Ісламська Республіка передала Росії свої дрони.

Альтернативним партнером для іранців може стати Китай. Як повідомлялося, він може передати Тегерану, зокрема, сучасні винищувачі J-10.

