Російський диктатор заявив, що ситуація у сфері стратегічної стабільності "продовжує деградувати".

Кремлівський диктатор Володимир Путін заявив, що Росія готова відповісти на будь-які можливі загрози "військовою силою". Про це він сказав під час засідання Ради безпеки РФ. Заяви свого правителя цитують російські ЗМІ.

"Росія готова відповісти на будь-які можливі загрози військовою силою. Відповісти не на словах, а шляхом застосування військово-технічних заходів. Приклад тому - наше рішення про відмову від одностороннього мораторію на розгортання наземних ракет середньої і меншої дальності. Це був вимушений крок, продиктований необхідністю реагувати на програми з розміщення в Європі і в Тихоокеанському регіоні американського та іншого озброєння західного виробництва", - сказав президент Росії.

За його словами, ситуація у сфері стратегічної стабільності "продовжує деградувати". Мовляв, Росія "неодноразово застерігала Захід, але її ініціативи не отримали виразного відгуку". Диктатор наголосив, що Росія "впевнена у надійності своїх сил стримування".

Також Путін нагадав, що 5 лютого 2026 року закінчується договір між Росією і США про заходи з подальшого скорочення і обмеження стратегічних наступальних озброєнь (ДСНО). За його словами, Москва готова ще рік дотримуватися "кількісних обмежень".

"У подальшому на основі аналізу обстановки ми прийматимемо певне рішення про наступне збереження вказаних добровільних самообмежень. Вважаємо, що цей захід стане життєздатним тільки за умови, що США будуть діяти аналогічно і не вдадуться до кроків, які підірвуть чи порушать існуюче співвідношення потенціалів стримування", - сказав диктатор.

Він наголосив, що Росія виходитиме з того, що розгортання Штатами зброї в космосі підірве її зусилля за збереження стратегічної стабільності.

Вихід РФ з договору про стратегічне наступальне озброєння

Як повідомляв раніше УНІАН, 21 лютого 2023 року Путін оголосив про тимчасову зупинку участі РФ у Договорі про стратегічне наступальне озброєння. "Все залишилося в минулому. Наші відносини деградували", - сказав тоді диктатор, виступаючи з посланням Федеральним зборам. Він також зауважив, що мова йде не про вихід Росії з договору, а саме про тимчасове припинення участі.

У Державному департаменті США зауважили, що заява Володимира Путіна про "призупинення участі" РФ у договорі є "юридично некоректною". "У зв'язку з цим Росія, як і раніше, пов'язана зобов'язаннями відповідно до договору. США як і раніше готові до конструктивної роботи з Росією щодо повного виконання Угоди", - заявили у Вашингтоні.

