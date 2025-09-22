Постачальник програмного забезпечення Collins Aerospace все ще працює над усуненням проблеми.

Пасажири досі страждають через затримки рейсів по всій Європі. Великі аеропорти борються з наслідками кібератаки на компанію Collins Aerospace, яка розробила програмне забезпечення для реєстрації пасажирів.

Видання The Guardian пише, що кілька найбільших аеропортів Європи протягом останніх кількох днів намагаються відновити роботу після кібератаки 20 вересня на компанію Collins Aerospace.

Представники компанії заявили в понеділок, 22 вересня, що робота з чотирма постраждалими аеропортами та авіакомпаніями-клієнтами перебуває на завершальній стадії.

Затримки спостерігалися в аеропортах Лондона, Брюсселя, Дубліна і Берліна. Так, у понеділок скасували 40 із 277 рейсів, що вилітають, і 23 із 277 рейсів, що прибувають.

Ця атака підкреслила ризики, пов'язані із залежністю аеропортів від постачальників критично важливих технологій.

Кібератака на аеропорти Європи

20 вересня хакери атакували компанію Collins Aerospace - ключового постачальника цифрових послуг аеропортів Європи та Великої Британії. Це паралізувало систему реєстрації в основних європейських аеропортах, змусивши їх перейти на ручне опрацювання даних, і, як наслідок, призвело до масових затримок і скасування рейсів.

