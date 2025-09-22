Станції-привиди: у Барселоні відкриють для відвідувань загадкові місця метрополітену

Цієї осені транспортні ентузіасти зможуть відвідати так звані "примарні станції" метро Барселони.

Вперше в історії у Барселоні (Іспанія) для відвідувань відкриють станції-привиди. Як пише The Independent, компанія Transports Metropolitans de Barcelona (TMB) повідомила, що відкриє невикористані станції "Корреос" (Correos) та "Гауді" (Gaudí). Захід відбудеться в рамках святкування 100-річчя метро. Загалом у вересні, жовтні та листопаді можна буде побачити вісім об’єктів, зазвичай закритих для публіки.

Першою відкриється станція Gaudí, яка збудована 57 років тому, але так й не була введена в експлуатацію. Під час екскурсій відвідувачі почують розповідь про столітню історію міської транспортної мережі.

Другою стане станція Correos, яка працювала з 1934 по 1972 рік. Оскільки в неї немає виходу на поверхню, відвідувачам доведеться йти вздовж колій, коли потяги не курсують.

Відео дня

Окрім "примарних" станцій, гостям покажуть іще кілька важливих місць метрополітену. Зокрема, старі гвинтові сходи на станції Уркінаона (Urquinaona), майстерню Санта-Еулалія (Santa Eulàlia) — найстарішу у метро, яка відкрита ще у 1922 році. Також люди побачать майстерню ZAL, де розташовані системи, що забезпечують роботу метро, електропідстанцію Mercat Nou — будівлю у стилі ренесансу з елементами традиційного та модерного каталонського мистецтва.

Відвідувачі також матимуть можливість спробувати себе у ролі машиніста завдяки симулятору в центрі управління.

"Ми відзначаємо 100 років метро разом з його головними героями — працівниками, які щодня забезпечують роботу транспорту, та жителями Барселони. Саме тому відкриваємо найзнаковіші простори мережі як для співробітників, так і для пасажирів", — зазначив генеральний директор TMB Ксав’єр Флорес.

Загалом компанія надає 5 033 безплатні квитки для відвідувань. Реєстрація доступна на сайті TMB. Перші екскурсії стартували 13 вересня, а "примарні станції" можна буде відвідати у кілька визначених днів жовтня та листопада.

Перші відвідування просторів розпочалися 13 вересня, але станції-привиди будуть доступні для відвідування протягом кількох днів у жовтні та листопаді.

Таємниці підземної Барселони

Згідно з відкритими джерелами, під землею іспанської Барселони знаходиться багато покинутих станцій метро. Найвідоміші з них: Gaudí, Correos, Ferran та Banc, яка нібито залучалася для перевезення грошей в іспанський банк, що знаходився від неї всього за кілька метрів. Підземка Барселони має й інші історії. Серед яких, наприклад, про вокзал Vilanova Bifurcació. Також відомо, що під Барселоною на початку 1940-х років розміщувався перший підземний торговий центр Європи La Avenida de la Luz. До нього входили розкішні магазини та кінотеатр. За словами очевидців, залишки стародавніх будов вціліли.

Більше новин про мандрівки

Нагадаємо, у 2027 році планується спустити на воду перший в історії круїзний лайнер MS George Eliot, який побудовано спеціально для індивідуальних мандрівників. Судно матиме 70 кают та люксів, які загалом розраховані на понад 130 пасажирів. Лайнер буде оформлений в стилі п'ятизіркового бутик-готелю з використанням розкішних матеріалів. На борту облаштують типовий для круїзних лайнерів набір додаткових послуг: оздоровчу зону з масажем, салони краси, терасу для сонячних ванн, басейн тощо.

Вас також можуть зацікавити новини: