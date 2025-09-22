Konami влаштувала опитування серед гравців, ремейк якого Metal Gear їм зробити наступним

Серед варіантів є навіть MGS 5: Phantom Pain.

Konami вирішила напряму запитати у фанатів, який римейк Metal Gear вони хочуть побачити далі. Напередодні Tokyo Game Show видавець запустив опитування, де гравцям запропонували обрати, які проєкти їм найцікавіші.

В анкету потрапили майже всі основні частини франшизи: Metal Gear, Metal Gear 2: Solid Snake, Metal Gear Solid, MGS2: Sons of Liberty, MGS4: Guns of the Patriots, Peace Walker, а також обидві частини п'ятої гри - Ground Zeroes і The Phantom Pain. Є й варіант "Other", що дозволяє вписати власні пропозиції.

Одних фанатів здивувало, що в списку опинилися Metal Gear Solid 5, які й сьогодні мають сучасний вигляд і відмінно працюють на ПК. Інші ж сподіваються, що Konami нарешті візьметься за класичні частини, зокрема, за Metal Gear 2: Solid Snake, де зародилося багато ідей майбутньої серії.

Щоб проголосувати, потрібно перейти на сторінку опитування Metal Gear-Production Hotline, приуроченого до виставки Tokyo Game Show 2025, що розпочинається вже 25 вересня. Будьте уважними, сторінка відкриється лише в браузерах Google Chrome, Mozila Firefox і Microsoft Edge. Крім того, опитування доступне лише японською, тому доведеться скористатися перекладачем.

Після виходу Metal Gear Solid Delta і позитивних відгуків про Silent Hill f у фанатів з'являється надія, що Konami дійсно повернулася після багаторічної перерви.

Раніше ми розповідали, що Хідео Кодзіма анонсував виставку, де покаже свої майбутні ігри. На івенті відсвяткують 10-річчя студії Kojima Productions.

