Такий крок дозволить уникнути навантаження на американських платників податків та змусить Росію платити за оборону України.

У Сенаті Сполучених Штатів Америки зареєстрували новий двопартійний законопроєкт, який передбачає використання заморожених активів Російської Федерації для підтримки України.

Як повідомляє Sky News, документ запропонували демократ та член Комісії з безпеки та співробітництва в Європі Шелдон Вайтхаус, а також республіканець, очільник Комітету Сенату з міжнародних відносин Джим Ріш.

Зазначається, що закон про реалізацію REPO (вид угоди, за якої цінні папери продаються і одночасно укладається угода про їх зворотний викуп за заздалегідь обумовленою ціною, – ред.) 2025 року передбачає переведення 5 млрд доларів суверенних активів Москви, що зберігаються в США, на процентний рахунок. При цьому щонайменше 250 млн доларів будуть скеровуватися на потреби України кожні 90 днів.

За словами авторів цього законопроєкту, такий крок дозволить уникнути навантаження на американських платників податків та змусить Росію платити за оборону та відновлення України.

Крім того, демократ і республіканець закликали країни-партнери скерувати 5% заморожених активів РФ – близько 11 млрд фунтів стерлінгів – на квартал (близько 14 млрд доларів, – ред.).

"Володимир Путін і його корумпований режим повинні продовжувати платити за жорстоке вторгнення до своєї мирної сусідки. Заморожені суверенні активи Росії є найбільш підходящим об'єктом для надання Україні необхідної підтримки для її оборони та відновлення. REPO 2.0 спонукатиме адміністрацію Трампа та наших союзників з G7 почати конфіскацію заморожених російських активів і скерування їх в Україну за встановленим графіком, щоб посилити економічний тиск на Путіна", – сказав Вайтхаус.

Заморожені активи РФ на Заході: інші новини

Керівництво Євросоюзу вивчає можливі схеми надання Україні доступу до заморожених російських активів без формальної їх конфіскації. Повідомляється, що одне з рішень передбачає купівлю безвідсоткових облігацій ЄС за російські гроші.

Раніше міністр закордонних справ Бельгії Максим Прево заявив, що його країна не буде конфісковувати доходи із заморожених активів Росії і передавати їх на допомогу Україні. За його словами, такий крок може поставити репутацію країни як центру фінансових послуг під загрозу.

