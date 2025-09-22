Пілотний проєкт базової соціальної допомоги розрахований на два роки.

В Україні запрацювала нова послуга з оформлення базової соціальної допомоги, яка об’єднує кілька видів державної підтримки. Відтепер українські родини можуть подавати заяви на цей вид підтримки онлайн в застосунку.

Про це повідомила прем'єр-міністерка Юлія Свириденко.

"Замість п’яти різних виплат тепер діятиме базова соціальна допомога. Вона дозволятиме швидше і простіше оформити підтримку родинам у складних життєвих обставинах", - зазначила прем'єрка.

Відео дня

Йдеться зокрема про малозабезпечені сім’ї, одиноких матерів і дітей, чиї батьки ухиляються від сплати аліментів.

За її словами, розмір допомоги розраховується індивідуально. Сума привʼязана до базової величини, що визначає, який обсяг мінімального доходу має бути на одну людину в родині. На сьогодні це 4 500 гривень

"Цей пілотний проєкт розрахований на два роки. Паралельно уряд уже працює над тим, щоб зробити його постійним", - додала Свириденко.

Як скористатися послугою

У пресслужбі Міністерства соціальної політики, сім'ї та єдності пояснили, що для того, щоб подати заяву онлайн, у "Дії" потрібен біометричний документ - ID-картка або закордонний паспорт, а також верифікований податковий номер (РНОКПП).

Водночас, для отримувачів допомоги на дітей, які виховуються у багатодітних сім'ях, цей сервіс тимчасово недоступний. Ці сім'ї можуть звернутися з письмовою заявою до найближчого сервісного центру Пенсійного фонду України.

Щоб скористатись послугою потрібно:

оновити застосунок "Дія" та авторизуватися;

перейти у розділ Сервіси, Допомога від держави, Базова соціальна допомога, Отримати допомогу;

дочекатися сповіщення із розрахунком щомісячної суми;

якщо все влаштовує, треба натиснути Подати заяву та обрати "Дія.Картку";

перевірити заяву й підтвердити, що відмовляєтесь від інших видів допомоги - вони об’єднаються в одну виплату;

підписати заяву "Дія.Підписом" та надіслати запрошення для підпису повнолітнім членам родини;

коли всі підписи зібрані, заява автоматично надсилається;

після схвалення ви отримаєте сповіщення про призначення допомоги.

У Мінсоцполітики нагадали, що 1 жовтня розшириться експериментальний проєкт з надання базової соціальної допомоги на усі інші категорії осіб, фінансово-майновий стан яких відповідатиме критеріям надання такої допомоги.

Соціальна допомога в Україні - головні новини

У липні стало відомо, що в Мінсоцполітики запланували запровадити новий вид соціальної допомоги з єдиним підходом до її призначення. Так, із липня тривав експеримент для наявних отримувачів соціальних виплат. Метою цієї програми є призначення виплат за єдиним принципом однієї допомоги, яка обʼєднує декілька діючих.

17 вересня уряд схвалив законопроєкт, який передбачає запровадження базової соціальної допомоги замість кількох видів державних виплат. Ним пропонувалось з 1 січня 2026 року трансформувати державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям в базову соціальну допомогу та об'єднати окремі види державної допомоги.

Вас також можуть зацікавити новини: