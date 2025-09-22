Залізничники традиційно проводять планові ремонтні роботи.

Державна компанія "Укрзалізниця" з 28 вересня тимчасово змінює маршрути та розклад руху низки пасажирських поїздів на Прикарпатті у зв’язку з ремонтно-колійними роботами. Про це повідомляє пресслужба перевізника у своєму Telegram-каналі.

"У міжсезоння залізничники традиційно проводять планові ремонтні роботи, аби гарантувати вам безпеку та комфорт подорожей. Починаючи з 28 вересня на окремих ділянках Прикарпаття буде проходити ремонт колії та прилеглої залізничної інфраструктури", - ідеться в повідомленні.

Обмеження маршруту з 28 вересня по 15 жовтня:

№233/234 Київ – Рахів курсуватиме до станції Ворохта до 13 жовтня;

№143/144 Суми – Рахів курсуватиме до станції Ворохта до 15 жовтня.

Також у певні дати поїзд №233/234 Київ – Ворохта не курсуватиме:

з Києва 29 вересня та 1, 7, 13 і 15 жовтня;

з Ворохти 30 вересня та 2, 8, 14 і 16 жовтня.

Не курсуватимуть також безпересадкові вагони:

Чернігів – Рахів з 29 вересня по 17 жовтня;

Ковель – Рахів з 29 вересня по 15 жовтня.

Водночас два поїзди під час ремонтів курсуватимуть лише до Львова:

№143/144 Суми – Ворохта (Рахів) у дати 23 і 29 вересня, а також 1, 7, 13 та 15 жовтня;

№209/210 Миколаїв – Івано-Франківськ у дати 23 і 29 вересня, а також 1, 7, 13 та 15 жовтня.

Крім того, низка поїздів на період з 28 вересня по 12 жовтня курсуватиме лише до Ворохти замість свого стандартного маршруту:

№57/58 Київ – Ясіня;

№257/258 Кропивницький – Ясіня;

№55/56 Київ – Рахів;

№15/16 Харків – Ясіня;

№108/107 Кривий Ріг – Ясіня.

Рейси №6/5 Запоріжжя – Ясіня та №33/34 Кривий Ріг – Ясіня з 28 вересня по 12 жовтня курсуватимуть лише до Івано-Франківська.

Обмежений маршрут поїзда №95/96 Київ – Рахів:

до Ворохти з Києва 28 і 30 вересня, а також 2, 4, 6, 8, 10 і 12 жовтня;

з Ворохти 29 вересня, 1, 3, 5, 7, 9 і 11 жовтня;

до Івано-Франківська з Києва 29 вересня, 1, 3, 5, 7, 9 і 11 жовтня;

з Івано-Франківська 30 вересня, а також 2, 4, 6, 8, 10 і 12 жовтня.

Поїзд №26/25 Одеса – Ясіня курсуватиме за маршрутом Одеса – Чернівці з 28 вересня по 12 жовтня.

Два поїзди не курсуватимуть в період ремонтів у певні дати:

№61/62 Дніпро – Івано-Франківськ не курсуватиме у дати 22, 23, 24, 29, 30 вересня та 1, 6, 7, 8, 13, 14, 15 жовтня (у зворотному напрямку відповідно – наступні дні);

№751/752 Київ – Івано-Франківськ – Київ не курсуватиме у дати 23, 24, 25, 30 вересня та 1, 2, 7, 8, 9, 14, 15, 16 жовтня.

Зазначається, що поїзд №142/141 Чернігів – Івано-Франківськ з Чернігова курсуватиме у дати: 23 і 29 вересня, а також 1, 7, 13 і 15 жовтня. А з Івано-Франківська 24 і 30 вересня, а також 2, 8, 14 та 16 жовтня.

Поїзд №228/227 Краматорськ – Івано-Франківськ курсуватиме з Краматорська: 22, 24 і 30 вересня, а також 6, 8 і 14 жовтня. А з Івано-Франківська: 23 і 25 вересня та 1, 7, 9, 15 жовтня.

