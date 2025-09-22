Порушення кордонів Польщі дронами РФ викликало тривогу в іншій країні НАТО - Німеччинію

У Німеччині різко зріс попит на засоби захисту на випадок надзвичайних ситуацій. Лише з початку року кількість запитів на будівництво приватних бункерів збільшилася на 50%, пише Bild.

Технічний директор компанії BSSD Defence Маріо Пєйде зазначив, що кількість клієнтів стрімко зростає. Російські дрони над Польщею розвіяли сумніви, що Путін не є загрозою для НАТО.

"З січня кількість запитів до нас зросла на 50%. Люди зрозуміли, що Путін серйозно налаштований. Компанії хочуть мати бункери для своїх співробітників на території підприємств", — зазначив він.

За словами Пєйде, близько 10% нових будівель у Німеччині вже споруджуються з бункерами.

Особливо помітний "бункерний бум" у Мюнхені — саме після того, як російські дрони-"Шахеди" порушили повітряний простір Польщі. Наразі вартість приватного бункера у Німеччині становить від 30 до 50 тисяч євро.

Російські дрони над Польщею

У ніч на 15 вересня кілька російських дронів, що летіли в напрямку України, порушили повітряний простір Польщі. Польські військові підняли в небо винищувачі та оголосили тривогу в прикордонних воєводствах. Інцидент викликав різку реакцію Варшави й став предметом консультацій із союзниками по НАТО.

Згодом Прикордонна служба Польщі повідомила, що російські винищувачі пролетіли на малій висоті над буровою платформою Petrobaltic у Балтійському морі. Зазначається, що було порушено зону безпеки платформи.

