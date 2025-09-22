Україна потрапила до десятки країн, громадяни яких активно скуповували житло в Болгарії в 2024-2025 роках. Про це пише Open4Business з посиланням на Болгарську асоціацію нерухомості.
Серед найбільш привабливих об’єктів для покупців – такі традиційні курорти на чорноморському узбережжі, як Варна, Бургас та Несебр, а також популярні для зимового туризму гірські регіони Банско та Пампорово.
ТОП-10 країн, громадяни яких скуповують нерухомість в Болгарії останні два роки:
- Велика Британія;
- Німеччина;
- Греція;
- Ізраїль;
- Румунія;
- Туреччина;
- Італія;
- Росія;
- Україна;
- Польща.
Інтерес українців до болгарської нерухомості пояснюється двома причинами - необхідність релокації через війну та можливість інвестувати в житло в курортних містах для подальшої його здачі в оренду.
За прогнозами, попит з боку громадян України, а також Ізраїлю, у подальшому тільки зростатиме. Водночас відбудеться пожвавлення інтересу з країн ЄС, де ціни на нерухомість значно вищі, ніж у Болгарії.
Через підвищення попиту закономірно ростуть і ціни квадратного метра житла. Так, за рік ціни на нерухомість на болгарських морських курортах додали в середньому 8-10%, а в Софії – 6-7%.
Згідно з відкритими даними порталів з продажу нерухомості у Болгарії, вартість квадратного метра у новобудові в Софії стартує від 1 400 євро. У приморській Варні на первинному ринку можна знайти житло від 1 100 євро за кв. м.
Ціни на нерухомість в Україні
За даними M2bomber, медіанна ціна квадратного метра житла в Києві, яке є найдорожчим містом в Україні, на первинному ринку становить 1 120 євро. Ціни на новобудови за рік виросли майже на 6%.
У Львові показник трохи менше - 1 090 євро за квадратний метр. При цьому за рік вартість житла в новобудовах майже не змінилася в ціні, додавши 0,4%.
А у приморській Одесі медіанна ціна для новобудови становить 925 євро. При цьому первинне житло здорожчало тут за рік на цілих 13,2%.
Вартість житла в Європі - останні новини
Серед європейських міст найдорожчим для придбання квартири за співвідношенням вартості житла до місцевих середніх зарплат виявився Амстердам, а найдешевшим – Турин. Про це йдеться в переліку ТОП-10 локацій з найдешевшим та найдорожчим житлом в Європі.
Українці ж купують житло не тільки в Болгарії, а й в Польщі, де вони закономірно випередили за кількістю оформлених угод решту іноземців.