В останніх збірках повернулася нативна можливість ставити на робочий стіл відеофайли.

В останніх збірках Windows для інсайдерів Microsoft повернула до життя одну з функцій, присутніх у старих операційних системах. Мова про технологію DreamScenes, яка давала змогу ставити відео на шпалери.

Відео відтворюються щоразу, коли ви переглядаєте робочий стіл, подібно до сторонніх рішень, таких як Wallpaper Engine. Є підтримка mp4, avi та інших популярних форматів.

Як зазначає The Verge, схожим чином працювала й оригінальна DreamScene з Windows Vista. Однак з якоїсь причини Microsoft не стала переносити цю функцію в Windows 7 і Windows 10, залишивши користувачам вибір шпалер зі статичних картинок.

Відеошпалери – доволі затребувана функція у користувачів Windows. Wallpaper Engine практично ніколи не покидає топ-20 найпопулярніших продуктів Steam. Наприклад, просто зараз у Wallpaper Engine одночасно перебуває понад 90 тис. осіб.

Поки функція тестується в бета-збірках Windows 11 (26x20.6690), а реліз для всіх має відбутися трохи пізніше.

Тим часом Microsoft нагадує, що Windows 10 наближається до завершення свого життєвого циклу. Підтримка операційки завершиться менше ніж за місяць. Водночас є кілька способів (зокрема й безкоштовний) ще цілий рік після припинення підтримки отримувати апдейти.

Windows 11 вже обігнала "десятку" і тепер є найпопулярнішою у світі десктопною ОС. Хоча в деяких країнах, зокрема в Україні, стара ОС все ще є вибором більшості.

Microsoft уже підтвердила, що поки що в неї немає планів на Windows 12. Цієї осені вийде велике оновлення 25H2 для Windows 11.

