Курс гривні до євро встановлено на рівні 48,73 грн/євро.

Національний банк України встановив на вівторок, 23 вересня, офіційний курс долара до гривні на рівні 41,38 гривні за долар, таким чином, українська валюта послабилася на 13 копійок.

Згідно з даними на сайті регулятора, гривня також дещо послабила позиції щодо євро. Так, офіційний курс європейської валюти на вівторок встановлено на рівні 48,73 гривні за один євро, тобто гривня втратила 31 копійку.

На міжбанківському валютному ринку України до 16:00 котирування гривні до долара встановилися на рівні 41,38/41,41 грн/дол., а євро - 48,73/48,75 грн/євро.

В обмінниках середній курс долара сьогодні становить 41,28 грн/дол., а продати долар можна за курсом 41,20 гривні. Курс готівкового євро в обмінниках сьогодні складає 48,76 грн/євро, а курс продажу - 48,58 грн/євро.

Курс долара до гривні у "ПриватБанку" 22 вересня зріс на 18 копійок і складає 41,58 гривні за долар. Курс євро в банку сьогодні знизився на 10 копійок і складає 48,85 гривні за євро. При цьому продати американську валюту в банку можна за курсом 40,98 гривні, а євро - за курсом 47,85 гривні за одиницю іноземної валюти.

Раніше директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності "Глобус Банку" Тарас Лєсовий повідомляв, що курс долара в Україні до 28 вересня перебуватиме в рамках 41,2-41,5 гривні на готівковому ринку, а європейської валюти може коливатися в ширшому діапазоні - 47,5-49 гривні.

