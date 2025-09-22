Росіяни й надалі намагатимуться уразити ті об'єкти, від яких залежить життєдіяльність усіх сегментів України.

Що складніше Росії буде на фронті, то частіше окупанти будуть атакувати цивільне населення України.

Таку думку висловив начальник Генерального штабу Збройних Сил України Андрій Гнатов в коментарі LIGA.net. Він зазначив, що російський диктатор Володимир Путін не зупинявся перед терором населення власної країни. Тому залишається перспектива масштабування терору проти цивільних українців та тилу.

На уточнювальне запитання стосовно того, чи є сенс українцям готуватися до "важкої осені", Гнатов відповів, що прогнозів давати не візьметься. Але наголосив, що росіяни будуть і надалі намагатися уразити ті об'єкти, від яких залежить життєдіяльність усіх сегментів країни.

Як повідомляв УНІАН, 31 серпня Генеральний штаб ЗСУ оприлюднив підсумки літньої наступальної кампанії росіян, зазначивши, що вона "завершилася практично нічим". При цьому росіяни перебільшують свої перемоги, намагаючись "видати бажане за дійсне".

З військової точки зору назвати цю кампанію росіян провальною – це ще бути доволі делікатним, сказав ветеран російсько-української війни, колишній командир роти батальйону "Айдар" Євген Дикий.

Водночас аналітики з Інституту вивчення війни повідомляють, що Росія готує новий наступ вже восени. А перегрупування росіян свідчать про те, що їхній наступ восени буде зосереджено на спробах захопити всю Донецьку область.

