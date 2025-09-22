Президент пропонує парламенту схвалити рішення про направлення підрозділів ЗСУ до Турецької Республіки і Великої Британії.

Президент України Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради законопроєкт про схвалення указу президента "Про направлення підрозділів Збройних Сил України до інших держав". Відповідний проєкт закону №14059 від 22 вересня оприлюднено на сайті парламенту.

"У зв'язку з триваючою широкомасштабною збройною агресією Російської Федерації проти України та нарощуванням агресором зусиль щодо подальшого захоплення території нашої держави виникла необхідність направлення перебування військовослужбовців, у складі підрозділів, на території держав-партнерів, що сприятиме отриманню складної військової техніки та професійного опанування її використання для захисту суверенітету територіальної цілісності України", - йдеться у пояснювальній записці до документа.

Проєкт закону пропонує схвалити рішення президента про направлення підрозділів Збройних Сил України до інших держав:

• до Турецької Республіки корвет Військово-Морських Сил Збройних Сил України "Гетьман Іван Мазепа" (типу "Ada") у складі штатного екіпажу загальною чисельністю до 106 військовослужбовців;

• до Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії: протимінний корабель "Черкаси" (типу "Sandown") у складі штатного екіпажу чисельністю до 39 військовослужбовців; протимінний корабель "Чернігів" (типу "Sandown") y складі штатного екіпажу чисельністю до 39 військовослужбовців; протимінний корабель "Маріуполь" (типу "Alkmaar") у складі штатного екіпажу чисельністю до 39 військовослужбовців; протимінний корабель "Мелітополь" (типу "Alkmaar") y складі штатного екіпажу чисельністю до 39 військовослужбовців; протимінний корабель "Генічеськ" (типу "Alkmaar") у складі штатного екіпажу чисельністю до 39 військовослужбовців; Управління 1 дивізіону протимінних кораблів Флотилії Військово-морських Сил Збройних Сил України у складі штабу протимінних дій чисельністю до 20 військовослужбовців.

Воєнний стан в Україні

Як повідомляв УНІАН, 25 липня президент Володимир Зеленський підписав закони про продовження строку дії воєнного стану та проведення загальної мобілізації в Україні.

Так, строк дії воєнного стану та проведення загальної мобілізації в Україні продовжать до 5 листопада 2025 року.

