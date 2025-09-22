Колаж УНІАН, фото - телеграм-канал Володимира Зеленського, 14 окрема механізована бригада імені князя Романа Великого

Президент України Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради законопроєкт про схвалення указу президента "Про направлення підрозділів Збройних Сил України до інших держав". Відповідний проєкт закону №14059 від 22 вересня оприлюднено на сайті парламенту.

"У зв'язку з триваючою широкомасштабною збройною агресією Російської Федерації проти України та нарощуванням агресором зусиль щодо подальшого захоплення території нашої держави виникла необхідність направлення перебування військовослужбовців, у складі підрозділів, на території держав-партнерів, що сприятиме отриманню складної військової техніки та професійного опанування її використання для захисту суверенітету територіальної цілісності України", - йдеться у пояснювальній записці до документа.

Проєкт закону пропонує схвалити рішення президента про направлення підрозділів Збройних Сил України до інших держав:

Відео дня

• до Турецької Республіки корвет Військово-Морських Сил Збройних Сил України "Гетьман Іван Мазепа" (типу "Ada") у складі штатного екіпажу загальною чисельністю до 106 військовослужбовців;

• до Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії: протимінний корабель "Черкаси" (типу "Sandown") у складі штатного екіпажу чисельністю до 39 військовослужбовців; протимінний корабель "Чернігів" (типу "Sandown") y складі штатного екіпажу чисельністю до 39 військовослужбовців; протимінний корабель "Маріуполь" (типу "Alkmaar") у складі штатного екіпажу чисельністю до 39 військовослужбовців; протимінний корабель "Мелітополь" (типу "Alkmaar") y складі штатного екіпажу чисельністю до 39 військовослужбовців; протимінний корабель "Генічеськ" (типу "Alkmaar") у складі штатного екіпажу чисельністю до 39 військовослужбовців; Управління 1 дивізіону протимінних кораблів Флотилії Військово-морських Сил Збройних Сил України у складі штабу протимінних дій чисельністю до 20 військовослужбовців.

Воєнний стан в Україні

Як повідомляв УНІАН, 25 липня президент Володимир Зеленський підписав закони про продовження строку дії воєнного стану та проведення загальної мобілізації в Україні.

Так, строк дії воєнного стану та проведення загальної мобілізації в Україні продовжать до 5 листопада 2025 року.

Вас також можуть зацікавити новини: