Туристи зможуть дізнатися трошки більше про місцеву історію та природні дива.

Біля загадкового невеличкого селища Сатанів, що є доволі популярним бальнеологічним курортом у Хмельницькій області, промаркували 32-кілометровий туристичний маршрут "Stezha: Таємниці Товтр".

Як повідомив на своїй сторінці у Facebook Центр розвитку ініціатив "ІнСорс", який реалізував проєкт разом із Сатанівською селищною радою, зокрема уздовж шляху, біля основних об'єктів на маршруті, було встановлено інформаційні таблиці та вказівники, що вказують туристам необхідний напрям.

Також за допомогою цих інформаційних стендів мандрівники зможуть дізнатися більше про культурні та природні пам'ятки, якими багата Сатанівська громада.

Відео дня

Зокрема, маршрут заведе туристів до села Іванківці, звідки можна буде потрапити на Гусикову гору і найвищу точку Хмельницької області – товтрину Велика Бугаїха (400,9 м над рівнем моря).

"Гусикова гора входить до Товтрського кряжу. А назва її з'явилась через подільського розбійника Гусика. За легендою, все награбоване розбійник ховав у потаємній печері десь у глибинах гори свого імені. Навесні гора розквітає разом із природою. Наприкінці квітня тут масово розпускається зіновать подільська, або ж рокитничок подільський, занесений до Червоної книги України", – розповідають творці маршруту.

Також туристи зможуть відвідати букові праліси біля села Іванківці, які унікальні тим, що саме тут проходить східний кордон природного поширення цього величного дерева і тут можна побачити буки віком понад 100 років.

Інші нові туристичні маршрути в Україні

Як повідомляв УНІАН, наприкінці серпня 2025 року в Карпатах запустили оновлений маршрут "Закарпатський туристичний шлях", що в майбутньому має з'єднати п'ять країн.

Також цього літа біля Східниці (Львівська область) запустили новий туристичний маршрут, адаптований для людей з інклюзією.

Вас також можуть зацікавити новини:

Читайте свіжі новини туризму, шукайте ідеї для подорожей і дивіться мальовничі фото з усього світу на Телеграм-канал УНІАН.Туризм.