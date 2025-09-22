Прем'єр Польщі зазначив, що він хоче бути впевненим у тому, що Варшава не залишиться наодинці, якщо ситуація почне загострюватися.

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск запевнив, що його країна збиватиме об'єкти, які порушують її повітряний простір і становлять загрозу. Проте Варшава буде обережно підходити до ситуацій, які є менш однозначними, пише Reuters.

"Ми ухвалюватимемо рішення про збиття літальних апаратів, коли вони порушують нашу територію і пролітають над Польщею - тут жодних дискусій бути не може. Коли ми маємо справу з ситуаціями, які не є цілком однозначними, як-от нещодавній проліт російських винищувачів над платформою Petrobaltic (бурова платформа в Балтійському морі - УНІАН) - але без порушення, адже це не наші територіальні води, - потрібно добре подумати, перш ніж ухвалювати рішення, яке може спровокувати дуже гостру фазу конфлікту", - заявив Туск.

Прем'єр Польщі зазначив, що він також хоче бути впевненим у тому, що Варшава не залишиться наодинці, якщо ситуація почне загострюватися.

"Я також маю бути абсолютно впевнений, що всі союзники ставитимуться до цього так само, як і ми", - підкреслив Туск.

Проліт російських винищувачів над платформою Petrobaltic - що відомо

Нагадаємо, що 19 вересня Прикордонна служба Польщі повідомила, що російські винищувачі пролетіли на малій висоті над буровою платформою Petrobaltic у Балтійському морі. Зазначається, що було порушено зону безпеки платформи.

Крім того, прем'єр-міністр Естонії Крістен Міхал оголосив, що Таллінн задіє статтю 4 Статуту НАТО і вимагатиме консультацій із союзниками після вторгнення російських винищувачів.

