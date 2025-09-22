У Києві щодня перекриватимуть Хрещатик для хвилини мовчання, - КМВА

О 9 ранку рух Хрещатиком зупинятимуть для вшанування полеглих у війні.

З цього тижня у Києві щодня о 09:00 перекриватимуть вулицю Хрещатик – на час загальнонаціональної хвилини мовчання. Про це повідомив начальник Київської міської військової адміністрації (КМВА) Тимур Ткаченко у Telegram.

Він зазначив, що готує розпорядження та відповідні вказівки для патрульної поліції, Центру організації дорожнього руху, департаменту транспорту, підрозділам, які відповідають за комунікації в громаді.

"Хрещатик - серце столиці. А столиця - серце і приклад для всієї України. Чекаю не розуміння, а поваги до тих, хто віддав життя за наше життя. Щодня 09:00. Зупинись. Вшануй", - підкреслив Ткаченко.

Він уточнив, що рішення буде реалізовано до кінця тижня.

В Одесі влада також виступила з вимогою зупиняти транспорт о 9 ранку для вшанування загиблих українських героїв. Дотримуватися хвилини мовчання також вимагатимуть від державних установ та органів влади, навчальних закладів, закладів охорони здоров’я та бізнесу.

Нагадаємо, що хвилину мовчання в Україні встановлено указом президента ще у 2022 році. Її дотримуються вибірково у різних населених пунктах країни.

