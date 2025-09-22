Згідно з оновленою стратегією, до кінця 2029 року щонайменше 70% поїздів мають прибувати без значних затримок.

У Німеччині за підсумками першого півріччя понад третина поїздів далекого сполучення прибула із запізненням. Основна причина високого рівня запізнень - перевантажена та занедбана залізнична мережа, пише журнал Spiegel.

Для вирішення цієї проблеми планується масштабна модернізація понад 40 найзавантаженіших коридорів до 2036 року. Мета полягає в тому, щоб знову зробити залізничне сполучення надійнішим.

Міністр транспорту Німеччини Патрік Шнідер встановив конкретні цілі для пунктуальності поїздів далекого сполучення. Згідно з оновленою стратегією, до кінця 2029 року щонайменше 70% поїздів мають прибувати без значних затримок.

Відео дня

Середньостроковою метою є 80% пунктуальних рейсів, а в довгостроковій перспективі не менше 90%. При цьому в регіональному сполученні цей показник має стабільно перевищувати 90%.

Водночас в Deutsche Bahn ставили амбітніше завдання. Так, у 2026 році цей показник має становити 70-75%, а до 2027 року 75-80%.

Міністр розкритикував ці плани як нереалістичні через занедбану інфраструктуру. Він відмітив, що 90% пунктуальність можна досягти лише після масштабної модернізації мережі.

Зазначається, що, згідно з правилами компанії, поїзд вважається пунктуальним, якщо його затримка не перевищує 5 хвилин 59 секунд. При цьому скасовані рейси у статистику не враховуються.

Проблеми Deutsche Bahn - останні новини

У вересні стало відомо, що Deutsche Bahn достроково скасовує свої рейси, щоб "покращити" статистику пунктуальності перевезень.

У серпні повідомлялося, що німецька залізниця зіштовхнулась з проблемою у вигляді борсуків, які масово риють великі тунельні системи під залізничними коліями, в яких живуть, через що маршрути стають небезпечними та закриваються на роки.

Вас також можуть зацікавити новини: