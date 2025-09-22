Зокрема українські штурмові підрозділи на окремих напрямках просунулись від 200 м до 2,5 км.

Сили оборони України продовжують контрнаступальні дії на Добропільському напрямку і просуваються вперед. Про це Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський повідомив у соціальній мережі Facebook.

"Минулої доби відновлено контроль над 1,3 км², проведено пошук та знищення противника на території 2,1 км² Покровського району Донецької області", - наголосив Сирський.

Зокрема, штурмові підрозділи на окремих напрямках просунулись від 200 м до 2,5 км.

"В ході ведення бойових дій знищено 43 окупантів, загальні втрати противника - 65 осіб", - відзначив Сирський.

Також знищено 11 одиниць військової техніки (артилерійських систем - 4; БпЛА - 6, мотоциклів - 1).

"Загалом за час операції, станом на 00:00 22 вересня 2025 року, звільнено 164,5 км², 180,8 км² - зачищено від ДРГ противника", - підкреслив він.

Головнокомандувач ЗСУ уточнив, що відновлено контроль над сімома населеними пунктами, зачищено від ДРГ противника - дев’ять.

"Загальні втрати російських окупантів на Добропільському напрямку складають 2696 осіб, з них безповоротні - 1492. Триває поповнення "обмінного фонду" для повернення українських захисників і захисниць із російської неволі", - додав Сирський.

Також окупанти втратили 856 одиниць озброєння та військової техніки. З них: танків - 12, бойових броньованих машин - 38, артсистем - 175, РСЗВ - 5, автотехніки - 441, мотоциклів і квадроциклів - 58, спеціальної техніки - 1, БпЛА - 173.

Контрнаступальна операція ЗСУ на Донеччині - що відомо

Як повідомляв УНІАН, президент України Володимир Зеленський днями відзначив, що українська контрнаступальна операція на Донеччині триває. Російські загарбники зазнають суттєвих втрат. ЗСУ роблять усе, аби знищити ворога, який планував оточити наших захисників на Добропільському напрямку.

Також у The New York Times повідомляли, що під Сумами ЗСУ вибили стратегічний "козир" з рук Путіна і Трампа. За словами журналістів, на Сумщині наступ росіян провалився настільки, що російське командування остаточно поставило на ньому хрест і перекинуло основні сили звідси на Донбас. Зокрема видання розповіло історію звільнення села Кіндратівка, що лежить менше, ніж у 20 км на північ від Сум.

