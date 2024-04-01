Зокрема, йдеться про "Кинджали" та "Циркони".

За останні три місяці в напрямку Києва російські окупанти застосували понад 180 засобів ураження.

Як зазначається у повідомленні в Telegram-каналі Київської міської військової адміністрації, ворог систематично атакує ударними дронами та ракетами різних типів та модифікацій.

"Агресор намагається нас залякати, зруйнувати наше прекрасне місто. Але це йому не вдасться. Скільки б зброї у ворога не було. На доказ тому статистика повітряних ударів по Києву перший квартал цього року", - зауважив начальник КМВА Сергій Попко.

Відео дня

Так, з 1 січня цього року до 1 квітня в напрямку Києва ворог застосував понад 180 засобів ураження. Йдеться про:

113 одиниць Х-101;

11 Х-47М2 "Кинджал";

шість "Іскандер-М";

п’ять 3М22 "Циркон";

три "Х-69";

один "Калібр";

48 ударних безпілотників типу "Shahed".

"Було неймовірно важко, але ми витримали ці удари. Шана та вдячність нашим воїнам ППО, які закривають небо над столицею. Страшно навіть уявити наслідки, якби усі ці потужні засоби ураження досягли своїх цілей", - наголосив Попко.

Він додав, що завжди звертатиметься до міжнародних партнерів України з тим, що нашій країні потрібна зброя та засоби протиповітряної оборони.

"Ніхто і ніколи в історії не витримував такої кількості та потужності ракетних ударів. Демократичний світ має допомогти закрити небо над мирними українськими містами. Більше засобів ППО - більше збережених життів. І тим ближче ми до Перемоги!", - зауважив начальник КМВА.

Атаки на Київ

Раніше військово-політичний аналітик Олександр Коваленко висловив думку, що запуск росіянами ракет "Циркон" по Києву - це випробування того, чи можуть впоратися з ними зенітно-ракетні комплекси Patriot та SAMP/T.

Аналітик вважає, що зараз ракети "Циркон" росіяни запускають з Криму, тому що півострів вважається російським командуванням найбезпечнішим місцем в зоні бойових дій.

Водночас він попередив про велику небезпеку, якщо окупати змінять локацію, зокрема передислокують цю пускову установку в Брянську область. "І вже запустити ці ракети не за 600 кілометрів від Києва, а спробувати запустити з якогось села в Брянській області, що за 200 кілометрів від Києва. І тоді подивитися, наскільки ракета буде мати вищу ефективність по прориву загальноешелонованої ППО саме з цієї відстані", - пояснив Коваленко.

Вас також можуть зацікавити новини: