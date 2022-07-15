Близько 21.00 у Дніпрі пролунали вибухи від "прильотів" випущених ворогом ракет.
Зокрема в Telegram народний депутат Олексій Гончаренко повідомив про наслідки ударів по місту.
"У Дніпрі після прильотів почалися пожежі, горять авто. Про постраждалих поки нічого невідомо", - зазначив він.
У соцмережах повідомляється, що серія вибухів у Дніпрі пролунала близько 21.00.
Також відомо, що у місті загинув водій автобуса. Місцеві Telegram-канали пишуть, що люди згоряли живцем у машинах.
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Як повідомляв УНІАН, представники місцевої влади повідомили про вибухи у Кременчуці та Краматорську після оголошеної майже по всіх областях України ввечері повітряної тривоги.
Заступник мера Дніпра Михайло Лисенко повідомив, що через ракетний удар у місті можуть бути перебої з водою.
"В результаті ракетної атаки на місто Дніпро якийсь час можуть мати місце перебої з постачанням води. Повні ванни водою набирати не треба. Ми вже працюємо", - повідомив він.