Про постраждалих поки нічого невідомо.

Близько 21.00 у Дніпрі пролунали вибухи від "прильотів" випущених ворогом ракет.

Зокрема в Telegram народний депутат Олексій Гончаренко повідомив про наслідки ударів по місту.

"У Дніпрі після прильотів почалися пожежі, горять авто. Про постраждалих поки нічого невідомо", - зазначив він.

У соцмережах повідомляється, що серія вибухів у Дніпрі пролунала близько 21.00.

Також відомо, що у місті загинув водій автобуса. Місцеві Telegram-канали пишуть, що люди згоряли живцем у машинах.

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Як повідомляв УНІАН, представники місцевої влади повідомили про вибухи у Кременчуці та Краматорську після оголошеної майже по всіх областях України ввечері повітряної тривоги.

Заступник мера Дніпра Михайло Лисенко повідомив, що через ракетний удар у місті можуть бути перебої з водою.

"В результаті ракетної атаки на місто Дніпро якийсь час можуть мати місце перебої з постачанням води. Повні ванни водою набирати не треба. Ми вже працюємо", - повідомив він.

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