Внаслідок обстрілу приблизно 250 тисяч людей залишились без електропостачання.

Стан двох постраждалих внаслідок вчорашнього ракетного обстрілу Львівщини – легкий, але одному з них знадобиться повторна операція з видалення осколків.

Про це у Telegram повідомив голова Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький.

За його словами, напередодні ввечері стратегічні бомбардувальники Росії Ту-95 або ж Ту-160 завдали ракетного удару по Львівщині.

"За попередньою інформацією, із шести крилатих ракет наші сили ППО збили над Львівщиною дві. Три влучили в електричні підстанції у Львівській області. Одна – в електричну підстанцію на Закарпатті", - розповів Козицький.

Він зазначив, що загиблих внаслідок обстрілів на Львівщині немає, однак є двоє постраждалих, які перебували неподалік від місць вибухів. Їхній стан – легкий. Їм надають усю необхідну медичну допомогу.

"У 58-річного постраждалого тупа травма грудної клітки. Чоловік із Закарпатської області, працює водієм. У 24-річного хлопця мінно-вибухові уламкові поранення лівого стегна та лівої руки. Провели операцію та видалили осколки. Потрібна ще як мінімум одна операція, щоб видалити осколки на інших ділянках", - сказав голова ОВА.

Він уточнив, що трьом електричним підстанціям у Львові завдали суттєвих пошкоджень.

"Удари були критичними. Станом на зараз є затримка у русі потягів. Частково рух відновили", - заявив Козицький.

Очільник ОВА додав, що понад 85 тисяч домогосподарств та понад 12 населених пунктів повністю були знеструмлені. Ще 5 населених пунктів – частково. Приблизно 250 тисяч людей залишились без електропостачання.

За його інформацією, станом на ранок 630 домогосподарств залишаються без електроенергії, проводиться робота з ліквідації наслідків удару.

Козицький додав, що це був цілеспрямований удар по ланцюжках постачання.

Як повідомляв УНІАН, ввечері 3 травня ряд регіонів України були обстріляні ракетами. У Командуванні Повітряних сил ЗСУ заявили, що для завдання ракетних ударів Росія залучила стратегічні бомбардувальники із Каспійського регіону та інші військові засоби. Зокрема, по об’єктах Дніпропетровської, Кіровоградської, Львівської, Вінницької, Київської та Закарпатської областей було випущено приблизно 18 ракет.

Російські окупанти завдали ракетних ударів по 6 станціях "Укрзалізниці" в центрі та на заході України.

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