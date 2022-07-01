Рятувальники обстежили майже 90% площі ТРЦ, в який влучила ворожа ракета.

У Кременчуку рятувальники обстежили майже 90% площі ТРЦ "Амстор", в який 27 червня влучила ворожа ракета.

Про це повідомляє Держслужба із надзвичайних ситуацій.

"Станом на 17:05 1 липня обстежено та розібрано уламки будівельних конструкцій на 88% загальної площі ТЦ "Амстор", - йдеться у повідомленні.

Нагадується, що всього внаслідок ракетного удару загинуло 19 осіб, 64 особи постраждали (в тому числі 3 співробітники ДСНС), з них 26 осіб госпіталізовано (в тому числі двоє рятувальників).

Загалом з початку робіт виявлено 28 фрагментів тіл.

До робіт залучено понад 350 осіб та 50 од. техніки.

Як повідомляв УНІАН, 27 червня внаслідок ракетного обстрілу збройними силами РФ у Кременчуці Полтавської області повністю зруйнований торговий центр.

Загалом внаслідок ракетного удару загинули 19 людей, 62 людини постраждали, з яких 26 осіб госпіталізовано.

За даними командування Повітряних сил, ракети Росія випустила з далеких бомбардувальників Ту-22М3. Літаки злетіли з аеродрому Шайковка, а пуски здійснювалися з Курської області.

Президент України Володимир Зеленський назвав це одним з найбільш зухвалих терористичних актів в історії Європи. Як заявив радник глави офісу президента України Олексій Арестович, Україна відповість на удар по ТЦ в Кременчуці.

Своєю чергою місцева влада ухвалила рішення виплатити сім'ям загиблих і постраждалих матеріальну допомогу.

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