Виходячи з позицій, росіяни знищили один з українських танків.

На Чернігівщині підопічні Левоньківського центру соціальної адаптації добу прожили із російськими військовими, приховуючи від них техніку ЗСУ.

Про це повідомляє Суспільне.

Як розповів журналістам працівник центру Олександр, за один день життя з рашистами йому чотири рази погрожували вбивством: били та стріляли над головою.

"Ну такі, повністю відбиті. Була б команда "фас", то, напевно, і не над головою стріляли б", - зазначив він.

24 лютого, у день повномасштабного вторгнення Росії в Україну у центрі перебували 16 людей. Вони могли піти, однак вирішили лишитися.

"Вирішили, що всюди дістануть. Я кажу, в нас багато людей з інвалідністю. Що робити? Лишаємося тут? Лишаємося", – розповідає підопічний центру соціальної адаптації.

У перші дні війни у центрі жили військові Збройних сил України. Виходячи з села, вони вимушено лишили на території центру військову техніку, яку не могли полагодити. Серед кинутого - два несправних танки та машина "ЗІЛ-133" зі снарядами, яку підопічні центру приховували у гаражі. Техніку закидували усім, чим могли, в тому числі дошками.

Наприкінці березня до центру зайшли російські війська. Коли рашисти знайшли танк та зенітну установку, почали шукати серед колишніх безпритульних військових ЗСУ. В Олександрі через берці, штани кольору хакі та невеликий зріст розгледіли танкіста.

"Біжить один їхній, я навіть не знаю, як його назвати. Увесь спітнілий, бідолаха, аж кепку зняв. І каже, що танк знайшли з повним бойовим комплектом. І на мене: "Я так і знав, що ти танкіст". Ну… прикладом по голові", - розповідає Олександр.

За його словами, рашисти зв’язували йому руки його ж шнурками, ставили на коліна та чотири рази стріляли над головою, аби чоловік дав покази.

Виходячи з позицій, росіяни знищили один з українських танків: залили всередину пального, підпалили та закрили люк. Танк вибухнув лише за годину, кажуть підопічні центру. Коли в село повернулися українські військові, підопічні центру повернули їм усе, що змогли зберегти: підбитий танк, зенітну установку та повний "ЗІЛ" боєприпасів.

Нагадаємо, на Чернігівщині починають відновлювати критичну інфраструктуру.

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