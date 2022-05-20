На Чернігівщині підопічні Левоньківського центру соціальної адаптації добу прожили із російськими військовими, приховуючи від них техніку ЗСУ.
Про це повідомляє Суспільне.
Як розповів журналістам працівник центру Олександр, за один день життя з рашистами йому чотири рази погрожували вбивством: били та стріляли над головою.
"Ну такі, повністю відбиті. Була б команда "фас", то, напевно, і не над головою стріляли б", - зазначив він.
24 лютого, у день повномасштабного вторгнення Росії в Україну у центрі перебували 16 людей. Вони могли піти, однак вирішили лишитися.
"Вирішили, що всюди дістануть. Я кажу, в нас багато людей з інвалідністю. Що робити? Лишаємося тут? Лишаємося", – розповідає підопічний центру соціальної адаптації.
У перші дні війни у центрі жили військові Збройних сил України. Виходячи з села, вони вимушено лишили на території центру військову техніку, яку не могли полагодити. Серед кинутого - два несправних танки та машина "ЗІЛ-133" зі снарядами, яку підопічні центру приховували у гаражі. Техніку закидували усім, чим могли, в тому числі дошками.
Наприкінці березня до центру зайшли російські війська. Коли рашисти знайшли танк та зенітну установку, почали шукати серед колишніх безпритульних військових ЗСУ. В Олександрі через берці, штани кольору хакі та невеликий зріст розгледіли танкіста.
"Біжить один їхній, я навіть не знаю, як його назвати. Увесь спітнілий, бідолаха, аж кепку зняв. І каже, що танк знайшли з повним бойовим комплектом. І на мене: "Я так і знав, що ти танкіст". Ну… прикладом по голові", - розповідає Олександр.
За його словами, рашисти зв’язували йому руки його ж шнурками, ставили на коліна та чотири рази стріляли над головою, аби чоловік дав покази.
Виходячи з позицій, росіяни знищили один з українських танків: залили всередину пального, підпалили та закрили люк. Танк вибухнув лише за годину, кажуть підопічні центру. Коли в село повернулися українські військові, підопічні центру повернули їм усе, що змогли зберегти: підбитий танк, зенітну установку та повний "ЗІЛ" боєприпасів.
Нагадаємо, на Чернігівщині починають відновлювати критичну інфраструктуру.