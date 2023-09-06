В українській розвідці зазначають, що випадки захоплення росіян цими підрозділами не поодинокі.

Російський добровольчий корпус (РДК) і Легіон "Свобода Росії" поповнюють обмінний фонд України, беручи у полон російських військових.

Про це йдеться в інтерв’ю представника Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрія Юсова Укрінформу.

Він зазначив, що попри нинішнє інформаційне затишшя щодо успіхів російських добровольців, вони продовжують виконувати бойові завдання на лінії розмежування, нищити окупаційні війська РФ і працювати разом з українськими Силами безпеки і оборони.

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"Це – бойові підрозділи, які мають значні здобутки. На жаль, мають і втрати. Проте вони продовжують допомагати українцям знищувати ворога і захищати нашу землю", - зауважив Юсов.

На запитання, чи відповідає дійсності інформація представників РДК, що вони захоплювали в полон російських військових та передавали їх до обмінного фонду України, представник ГУР відповів: "Так, ця інформація відповідає дійсності".

За його словами, ГУР не коментує цифри щодо кількості переданих в обмінний фонд України полонених, але "це не одиночні випадки, коли РДК і Легіон "Свобода Росії" брали в полон російських військових".

Що робить Легіон "Свобода Росії"

Як відомо, Легіон "Свобода Росії" - російський легіон Збройних сил України, сформований у березні 2022 року для захисту України від російського агресора. Входить до Інтернаціонального легіону ТРО України.

Легіон "Свобода Росії" спільно з "Російським добровольчим корпусом" заходили в прикордонне село Нова Таволжанка. Численні відео, поширені бійцями, демонстрували їхні зіткнення з армією РФ в прикордонних районах.

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