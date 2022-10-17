Україна вже отримала кілька десятків систем РСЗВ трьох видів (M142 HIMARS, M270, Mars II).

Міністр оборони Олексій Резніков заявляє, що очікує на отримання Україною нових найменувань реактивних систем залпового вогню (РСЗВ) від міжнародних партнерів.

Про це Резінков заявив у соцмережі Facebook, розповідаючи про інтенсивний діалог з міжнародними партнерами, який відбувся минулого тижня у Брюсселі.

Міністр оборони розповів, що запропонував під час засідання Контактної групи з питань оборони України (так званий "Рамштайн-6") оцінити шлях, який спільно було пройдено за півроку.

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Він перерахував види західних озброєнь, які Сили оборони України отримали від міжнародних союзників.

"Першу з чотирьох систем ППО IRIS-T, яка вже захищає наше небо. Кілька десятків систем MLRS трьох видів (M142 HIMARS, M270, Mars II). Найближчим часом ми очікуємо поповнення в цій "родині" - і новими найменуваннями, і кількісне", - наголосив Резніков.

Також Україна отримала сотні артилерійських систем калібру 155-мм (М777, FН70, PzH 2000, М109, Краб, Caesar, Zuzana) та 105-мм (M101, L119) і сотні БТР та БМП (у тому числі M113, VAB, FV 103 Spartan).

Крім того, сотні броньованих автомобілів (у тому числі Bushmaster, Iveco, Mastiff, Husky, Ford, MRAP); сотні мінометів; тисячі протитанкових ракетних комплексів (у тому числі JAVELIN, NLAW, MILAN, TOW, BILL, HELLFIRE); і більше тисячі переносних зенітно-ракетних комплексів (у тому числі Stinger, Piorun, Mistral, Martlet, Starstreak, Stormer).

Як повідомив міністр, ще Україна отримала десятки радарів різних типів; десятки БПЛА; протирадарні ракети HARM; протикорабельні системи Harpoon; і тисячі одиниць різних типів стрілецької зброї та багато іншого.

Резніков відзначив, що це величезна, неоціненна допомога.

"Невдовзі очікуємо постачання перших систем ППО NASAMS. Наші воїни закінчують опановування техніки", - наголосив він.

Міністр додав, що, крім цього, тисячі українських бійців пройшли підготовку, а десятки тисяч готуються до навчань у країнах-партнерах.

Озброєння для України

Україна отримує від США ракетно-артилерійські системи підвищеної мобільності HIMARS, M270 – від Великобританії, а MARS II – від Німеччини.

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