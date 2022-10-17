Міністр оборони Олексій Резніков заявляє, що очікує на отримання Україною нових найменувань реактивних систем залпового вогню (РСЗВ) від міжнародних партнерів.
Про це Резінков заявив у соцмережі Facebook, розповідаючи про інтенсивний діалог з міжнародними партнерами, який відбувся минулого тижня у Брюсселі.
Міністр оборони розповів, що запропонував під час засідання Контактної групи з питань оборони України (так званий "Рамштайн-6") оцінити шлях, який спільно було пройдено за півроку.
Він перерахував види західних озброєнь, які Сили оборони України отримали від міжнародних союзників.
"Першу з чотирьох систем ППО IRIS-T, яка вже захищає наше небо. Кілька десятків систем MLRS трьох видів (M142 HIMARS, M270, Mars II). Найближчим часом ми очікуємо поповнення в цій "родині" - і новими найменуваннями, і кількісне", - наголосив Резніков.
Також Україна отримала сотні артилерійських систем калібру 155-мм (М777, FН70, PzH 2000, М109, Краб, Caesar, Zuzana) та 105-мм (M101, L119) і сотні БТР та БМП (у тому числі M113, VAB, FV 103 Spartan).
Крім того, сотні броньованих автомобілів (у тому числі Bushmaster, Iveco, Mastiff, Husky, Ford, MRAP); сотні мінометів; тисячі протитанкових ракетних комплексів (у тому числі JAVELIN, NLAW, MILAN, TOW, BILL, HELLFIRE); і більше тисячі переносних зенітно-ракетних комплексів (у тому числі Stinger, Piorun, Mistral, Martlet, Starstreak, Stormer).
Як повідомив міністр, ще Україна отримала десятки радарів різних типів; десятки БПЛА; протирадарні ракети HARM; протикорабельні системи Harpoon; і тисячі одиниць різних типів стрілецької зброї та багато іншого.
Резніков відзначив, що це величезна, неоціненна допомога.
"Невдовзі очікуємо постачання перших систем ППО NASAMS. Наші воїни закінчують опановування техніки", - наголосив він.
Міністр додав, що, крім цього, тисячі українських бійців пройшли підготовку, а десятки тисяч готуються до навчань у країнах-партнерах.
Озброєння для України
Україна отримує від США ракетно-артилерійські системи підвищеної мобільності HIMARS, M270 – від Великобританії, а MARS II – від Німеччини.