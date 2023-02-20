Міністр оборони України Олексій Резніков упевнений, що Україна отримає від західних партнерів сучасні літаки.
"Будь-який літак – це авіаційна платформа, яка дуже складна, потребує особливої уваги, пильнування, обслуговування, мережі аеродромної системи, підготовки льотчиків, техніків, інженерів, диспетчерів. Це платформа, яка спроможна в собі нести певний вид ракет, радарів, авіоніки, якою треба вміти користуватися. Я точно знаю, що у нас будуть сучасні літаки", - сказав він в ефірі інформаційного телемарафону.
За його словами, українські партнери "розумно та прагматично" підходять до ухвалення рішення дати зброю. Вони спочатку оцінюють свої запаси на складах, чи можуть вони надати, в якій кількості, в справному стані той чи інший вид зброї, щоб не знизився рівень боєздатності їхніх збройних сил.
"Далі вони оцінюють спроможності щодо забезпечення запчастинами та іншими речами для обслуговування, можливість залучити і від інших країн-партнерів точно такий самий вид зброї. Потім вони оцінюють спроможність своїх інструкторів навчити наших військових та за який проміжок часу. І нарешті оцінюють фінансові можливості своїх бюджетів, а також політичні ризики… І ось, коли весь цей пакет узгоджується, тоді ухвалюється політичне рішення щодо передання нам тої чи іншої зброї", - пояснив міністр.
Він запевнив, що консультації на рівні президентів, міністрів оборони країн-партнерів України, а також військових та представників Генштабу тривають.
"Питання – коли буде оголошене рішення, а воно буде оголошене, коли буде чітко зрозуміло, яка основна авіаційна платформа буде базовою. Ми з вами маємо британські Challenger, американські Abrams та німецькі Leopard. Але основною платформою будуть Leopard, бо їх є більше. Тому який буде літак – час покаже. Наші пілоти готові вчитися на всьому. Але важливим є відповідь на запитання: скільки є літаків, які можна нам передати, чи є до них запчастини, обслуговування та зброя. Але літаки будуть", - заявив Резніков.
Передача літаків Україні: деталі
Офіційний Вашингтон виступає проти передачі своїх військових винищувачів F-16 Україні. 7 лютого президент США Джо Байден пояснив свою позицію, зазначивши, що винищувачі повинні залишитися в країні.
Однак з такою думкою Байдена не погодилася частина Конгресу США, а також ряд військових експертів й генералів у відставці. Буквально 17 лютого група конгресменів закликала Байдена переглянути своє ставлення з приводу передачі F-16 Україні.
Раніше стало відомо, що глава Європейського командування Збройних сил США й Верховний головнокомандувач Об'єднаними збройними силами НАТО в Європі Крістофер Каволі в рамках таємної наради закликав передати Україні F-16 для глибоких ударів по окупантах.
Ще наприкінці січня офіційний виробник F-16 зробив важливу заяву: компанія готова постачати літаки європейським країнам для подальшої їх передачі Україні.
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба під час спілкування зі ЗМІ в кулуарах Мюнхенської безпекової конференції заявив, що Україна отримає західні літаки і ця робота вже почалася.