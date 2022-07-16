Повідомлялося, що для цього Україна збирає мільйонні бойові сили.

Міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що про наступ ЗСУ на південь країни він не говорив і журналісти його невірно зрозуміли.

"Скажімо так, там стався трохи misunderstanding (нерозуміння). Я не говорив, що ми збираємо мільйонну армію. Нехай пробачать мою англійську мову, вона у мене нерідна", - зазначив він.

Раніше Резніков в інтерв'ю газеті The Times, говорячи про завдання повернути південь України під контроль Києва, заявив, що президент віддав наказ головнокомандувачу Збройними силами розробити такий план. Повідомлялося, що для цього Україна збирає мільйонні бойові сили, оснащені західною зброєю, адже тимчасово захоплені території мають життєво важливе значення для економіки країни.

"Ми розуміємо, що політично це дуже необхідно для нашої країни. Президент доручив верховному військовому головнокомандувачу розробити плани. Після цього генштаб робить домашнє завдання і каже, що для досягнення цієї мети нам потрібно "А", "Б" і "В", — сказав він.

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