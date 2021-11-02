Кандидат на посаду міністра оборони вважає, що Україна повинна віднайти власну модель урегулювання розв'язаної Росією війни на Донбасі.

Віце-прем'єр – міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Олексій Резніков, який може очолити Міністерство оборони, вважає, що Україна не зможе запозичити жодну з відомих моделей з метою врегулювання ситуації на Донбасі.

Про це йдеться у заяві Резнікова щодо результатів роботи Мінреінтеграції у соціальній мережі Facebook.

"Мій головний висновок за час роботи на посаді такий: Україні доведеться знайти свій рецепт розв’язання конфлікту і реінтеграції людей та територій, які зараз тимчасово окуповані Російською Федерацією", - написав він.

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"Ми не зможемо запозичити жодну з відомих моделей врегулювання. Тільки загальні принципи та окремі елементи. Ми повинні створити і захистити своє бачення. Якщо хочемо, щоб врегулювання відбулося в інтересах України", - додав Резніков.

Як повідомляв УНІАН, 1 листопада речниця фракції "СН" Юлія Палійчук заявила, що фракція підтримала рішення президента України щодо кандидатури Олексія Резнікова на посаду міністра оборони.

Також 1 листопада Резніков подав заяву про звільнення.

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Автор: Віталій Саєнко