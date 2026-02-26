Зеленський заявив про зміни в роботі Повітряних сил під час атак по Україні

Деякі речі в системі вдалося перебудувати, каже глава держави.

Протягом останніх тижнів Повітряні сили Збройних сил України стали краще працювати під час відбиття масованих ударів. Таку заяву зробив президент Володимир Зеленський у вечірньому зверненні.

"Деякі речі вдалося перебудувати в системі, саме в організації оборони проти таких масованих ударів. Я хочу подякувати командуванню, я дякую міністру енергетики, дякую міністру оборони, всім, хто задіяний і на рівні центральної влади, і в областях, щоб система захисту неба працювала", – сказав глава держави.

Зеленський зауважив, що щоночі українські військові демонструють високу результативність збиття цілей, коли у ППО є достатній боєзапас, а партнери виконують домовленості.

Говорячи про атаку РФ по Україні в ніч проти 26 лютого, президент акцентував, що захисникам вдалося збити понад 30 російських ракет. Ворог цілився по енергетиці. За словами Зеленського, "вдалося захистити дуже важливі обʼєкти".

Атаки РФ по Україні

За словами представника Повітряних сил ЗСУ Юрія Ігната, у лютому 2026 року країна-агресорка Росія вдвічі збільшила кількість ракетно-дронових ударів по Україні.

В ніч проти 26 лютого ворог вчергове атакував Україну. Повітряні сили ліквідували 406 ворожих цілей, серед яких 2 протикорабельні ракети "Циркон". Повідомлялося про влучання 5 балістичних ракет та 46 ударних БпЛА на 32 локаціях.

