Буданов зробив жорстку заяву щодо територіальних поступок Росії

Кремль і досі прагне отримати контроль не над окремими регіонами, а над всією Україною, каже він.

Народ України не погодиться на будь-які задуми Росії щодо українських територій. Таку заяву зробив керівник Офісу президента Кирило Буданов в інтервʼю виданню Al-Modon.

Він зауважив, що питання територій залишалося ключовим на нещодавніх переговорах у Женеві, участь в яких брали представники України, США та Росії. Буданов наголосив, що позиція Києва щодо цілісності держави залишається жорсткою.

"Території – це головне питання. Все інше – другорядне. Я впевнений, що український народ відкине будь-які задуми щодо нашої землі. Усі окуповані території залишаться тимчасово окупованими і неминуче з часом будуть звільнені", – каже Буданов.

Говорячи про плани російських загарбників на 2026 рік, керівник Офісу президента заявив, що цілі РФ не змінилися. Кремль і досі прагне отримати контроль не над окремими регіонами, а над всією Україною.

"Наївно думати, що Москва, взявши під контроль деякі райони без бою, відмовиться від свого бажання розширюватися. Тож єдиним реальним стримуючим фактором є українська армія. Протягом дванадцяти років війни Росії не вдалося повністю окупувати жодного регіону України, і я впевнений, що ця ситуація не зміниться в майбутньому", – додав Кирило Буданов.

Американський Інститут вивчення війни (ISW) повідомляє, що російські окупанти, імовірно, захопили Покровськ Донецької області. Однак це не принесло ворогу очікуваного тріумфу, адже місто давно перестало бути "ключем до Донбасу".

Тим часом Росія продовжує терор мирних українських міст. За даними речника Повітряних сил ЗСУ Юрія Ігната, в лютому 2026 року окупанти вдвічі збільшили кількість ракетно-дронових ударів по Україні.

