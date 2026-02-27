План відновлення України на $800 млрд: у Женеві намітили шлях до фіналу війни, - Reuters

Українські та американські офіційні особи зустрілися в Женеві для обговорення післявоєнного відновлення, незважаючи на глухий кут у переговорах з Кремлем.

26 лютого офіційні особи України та США зустрілися в Женеві для переговорів про післявоєнне відновлення, незважаючи на глухий кут у дискусіях з Росією. У Києві розраховують затвердити ключові деталі угоди на тристоронній зустрічі на початку наступного місяця. Головний український переговірник Рустем Умеров повідомив, що учасники зустрічі, яка відбулася після нічної серії російських атак, провели переговори з президентом України Володимиром Зеленським після її завершення.

Український лідер, який нещодавно спілкувався з президентом США Дональдом Трампом, заявив, що тристоронні переговори, ймовірно, пройдуть в Абу-Дабі на початку березня. Їх мета – підготувати грунт для зустрічі лідерів України і Росії, пише Reuters.

Відновлення України після руйнувань, завданих російськими авіаударами і боями на передовій, стало важливим елементом широких переговорів про припинення війни, яка триває вже більше чотирьох років. США наполягають на встановленні миру в найбільшому конфлікті в Європі з часів Другої світової війни, проте позиції Москви і Києва залишаються далекими одна від одної, йдеться в матеріалі.

Зустріч в Абу-Дабі: "Формат, який може вирішити багато чого"

"Все має бути фіналізовано. Все, що було досягнуто для реальних гарантій безпеки і підготовки зустрічі на рівні лідерів. Це саме той формат, який може вирішити дуже багато. Зрештою, ключові питання вирішують лідери", – заявив Зеленський.

У переговорах у Женеві взяли участь спецпосланець США Стів Віткофф і зять Трампа Джаред Кушнер. За повідомленням російських пропагандистських ЗМІ, спецпосланець кремлівського диктатора Путіна Кирило Дмитрієв також провів переговори з офіційними особами США в Женеві в четвер, однак відмовився коментувати їхні підсумки. Умеров додав, що переговірники працюють над економічними питаннями і безпекою, щоб зробити наступну зустріч за участю США і Росії "максимально змістовною".

Повідомляється, що Київ сподівається залучити близько 800 мільярдів доларів державних і приватних коштів протягом наступних 10 років. Згідно з останньою оцінкою Світового банку, вартість відновлення економіки України складе мінімум 588 мільярдів доларів (дані на кінець 2025 року).

Нові удари і ситуація на фронті

За кілька годин до початку переговорів Росія випустила 420 безпілотників і 39 ракет по енергетичній і критичній інфраструктурі України. Глава МЗС України Андрій Сибіга заявив, що ці удари показують: "Путін робить ставку на терор і агресію".

На фронті протяжністю 1200 км російські війська продовжують наступати, незважаючи на величезні втрати, загрожуючи ключовим містам-фортецям у Донецькій області. Москва вимагає поступки решти 20% промислового Донбасу, тоді як Україна заявляє, що не віддасть території, за які загинули тисячі людей.

Земельні питання і контроль над Запорізькою АЕС залишаються найскладнішими пунктами. У той же час США посилили тиск на Росію, уповільнивши продаж міжнародних активів нафтової компанії "Лукойл", щоб стимулювати прогрес у мирних переговорах, пише ЗМІ.

Інші новини про переговори Росії та України

Раніше УНІАН повідомляв, що територіальне питання "завтра" вирішити не вийде. "Паралельно ми працюємо над 20-пунктним планом, гарантіями безпеки і також пакетом процвітання", - сказав Зеленський. За словами президента України, питання територій, зокрема, має виноситися на рівень лідерів.

Прем'єр Британії, у свою чергу, назвав головну перешкоду для завершення війни в Україні. Він пообіцяв підтримувати Україну "стільки, скільки буде потрібно" і високо оцінив "неймовірну стійкість" України.

