На уроках війни в Україні: Пентагон перебудовує бронетанкові бригади під дрони, - Military Time

Пентагон вивчає уроки війни РФ проти України та дозволяє солдатам експериментувати з безпілотниками ще до затвердження нової доктрини.

Армія США переосмислює роль бронетехніки на сучасному полі бою під впливом війни Росії проти України. Досвід масового застосування безпілотників змушує американських військових змінювати підходи до підготовки, доктрини та навіть структури бойових підрозділів, пише Military Time.

У центрі експериментів – 2-га бронетанкова бригада в Форт-Стюарті (штат Джорджія), яка бере участь в ініціативі "Трансформація в контакті" (TIC). Її суть – дозволити солдатам на передовій тестувати нові технології ще до того, як будуть затверджені офіційні стандарти та закупівлі.

Навчання на Steam замість військової академії

Спецназівець Латан Томлі вступив до армії, щоб стати кавалерійським розвідником. Однак замість класичної розвідки з біноклем він годинами тренується за ноутбуком, опановуючи симулятор польотів дронів Liftoff.

Відео дня

"Ми насправді тренуємося на звичайних комп’ютерах – це невеликий ігровий додаток під назвою Liftoff – і там ви запускаєте дрони", – розповів Томлі. За його словами, симулятор дозволяє зрозуміти фізику польоту, кути нахилу та реакцію апарата.

Програму можна придбати на платформі Steam, доступній як військовим, так і цивільним. Після віртуальної підготовки солдати переходять до реальних польотів на полігоні.

Тренування відбуваються у FPV-окулярах із видом від першої особи – це створює повне занурення, але може спричиняти дезорієнтацію. "Контролери перевернуті, тому спочатку це дуже заплутано", – пояснює військовий.

Доктрина знизу вгору

Ініціатива TIC ламає традиційну систему, за якої нові можливості спершу проходять через навчальні центри та стандартизовані курси. Тепер солдати спочатку експериментують із технологіями, а вже потім формуються доктрина та закупівельна політика.

Бригада отримала доступ до нових безпілотників, засобів радіоелектронної боротьби та систем зв’язку. Кількість дронів, їхні ролі та способи застосування визначаються на основі зворотного зв’язку від операторів.

За словами полковника Алексіса Переса-Круса, який командує бригадою, досвід України уважно аналізують як військові, так і виробники бронетехніки:

"Коли йдеться про наших противників по всьому світу, усі спостерігають за боями в Україні".

Командир зазначив, що армія намагається уявити, як виглядатимуть масштабні бойові операції майбутнього, і як поєднати традиційну важку бронетехніку з новими технологіями.

Поле бою під постійним наглядом

Війна в Україні показала, що поле бою стало "прозорим" через масове застосування розвідувальних і ударних безпілотників. Обидві сторони використовують їх для спостереження, коригування артилерії та точкових ударів.

Для американських бронетанкових підрозділів це означає необхідність змінити способи пересування та маскування, адже великі формування легко виявляються з повітря.

Для таких солдатів, як Томлі, це означає розширення традиційної ролі кавалерійського розвідника. Тепер замість бінокля в окопі він отримує зображення з камери дрона, що зависає на висоті сотень футів, забезпечуючи огляд поля бою раніше за противника.

Війна дронів - останні новини

Як повідомляв УНІАН, росіяни на початку цього місяця під час міжнародної оборонної виставки World Defense Show 2026 у Саудівській Аравії представили 30-мм снаряди із програмованим підривом для полювання на безпілотники. При цьому вже з’явилося відео, на якому ударний гелікоптер Ка-52М начебто успішно збиває такими снарядами українські дрони.

Натомість ЗМІ пишуть, що українські війська на фронті обгортають акумуляторні батареї дронів у устілки для взуття з підігрівом, щоб зберегти їх оптимальну температуру під час польоту.

Вас також можуть зацікавити новини: