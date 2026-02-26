NASA виявило в пустелі загадкові кола в самому серці Саудівської Аравії (фото)

З орбіти Землі північна пустеля Саудівської Аравії виглядає як нескінченний пласт помаранчевих дюн. Однак на новому знімку, опублікованому NASA, ланцюжок яскраво-зелених кіл раптово порушує цю монотонність, позначаючи оазу Джубба. Про це пише ECOticias.com.
Візерунок настільки геометричний, що майже нагадує гігантський арт-проект із сільськогосподарських культур, але насправді він розповідає історію про стародавні озера, сучасне сільське господарство і майбутнє водних ресурсів у посушливих районах.
Оаза Джубба і стародавнє озеро під дюнами
За даними обсерваторії Землі NASA, Джубба розташована в улоговині давно зниклого озера в самому серці пустелі Нафуд, приблизно в 650 кілометрах на північний захід від Ер-Ріяда. Сьогодні колишнє дно озера знаходиться на сотні футів нижче навколишнього піщаного моря і простягається приблизно на 20 кілометрів у довжину, утворюючи природну западину там, де колись накопичувалася вода в більш зеленому арабському кліматі.
Відзначається, що на західній околиці цієї улоговини височить Джабаль Умм Сінман, темний скелястий масив, чиї два горби нагадують відпочиваючого верблюда. Його масивність порушує переважаючі західні вітри і створює те, що NASA називає захисною "вітряною тінню", яка не дозволяє рухомим дюнам задушити оазу.
Цей простий елемент пустельного рельєфу - одна з причин, через яку сільське господарство тут збереглося протягом поколінь, в той час як інші озера в регіоні висохли і зникли.
Центрально-поворотна система зрошення і зелені кола, видимі з космосу
Цікаво, що самі кола - результат роботи центрально-поворотної системи зрошення, в якій довгий розпилювач повільно обертається навколо центральної свердловини. З космосу кожне зрошуване поле виглядає як майже ідеальний диск, часто близько кілометра в діаметрі.
Свердловини живляться з глибоких водоносних горизонтів, заповнених так званою викопною водою, яка просочувалася під землю в більш вологі періоди десятки тисяч років тому.
Гідрологи, які працюють з NASA, описують ці ґрунтові води як фактично невідновлювані в умовах сучасного клімату і підрахували, що їх перекачування залишиться економічно вигідним лише протягом декількох десятиліть.
Викопні ґрунтові води і межі пустельного землеробства
Цікаво, що Джубба - яскравий приклад того, як технології можуть вичавлювати урожай з екстремальних ландшафтів, непомітно витягуючи дуже давні води. У статті сказано:
"Подібні круглі ферми тепер зустрічаються і в інших частинах Саудівської Аравії, перетворюючи приховані водоносні горизонти на пшеницю, корми і фрукти для регіональних ринків і, в кінцевому підсумку, на підвищення попиту на обмежені ресурси".
Наскальні малюнки ЮНЕСКО
Відзначається, що там присутній більш глибокий часовий масштаб. На скелястих схилах Джабаль Умм Сінман знаходиться не менше 5500 написів і 2000 зображень тварин, включаючи верблюдів, гірських козлів і собак на повідку, - частина об'єкта Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО, який фіксує життя людини в набагато більш вологій "зеленій Аравії".
Той самий басейн, який колись приваблював доісторичних мандрівників, тепер є центром високотехнологічного сільського господарства, який ви можете побачити з екрану свого ноутбука.
На практиці це зображення нагадує про те, що кожне яскраво-зелене коло на піску спирається на обмежений підземний ощадний рахунок. Дистанційне зондування робить ці вилучення видимими, поле за полем, в той момент, коли багато посушливих регіонів намагаються знайти баланс між продовольчою безпекою і довгостроковою водною безпекою.
