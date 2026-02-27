У Франції навчають українських пілотів керувати Mirage 2000: скількох льотчиків готують

Очікується, що в першому кварталі 2026 року Україна отримає додаткові винищувачі.

Франція продовжує навчати українських пілотів керувати винищувачами Mirage 2000. Кілька льотчиків проходять таку підготовку зараз.

Про це повідомляє акаунт French Aid to Ukraine у соцмережі Х із посиланням на пресконференцію Міністерства збройних сил і у справах ветеранів Франції.

"За даними Збройних сил Франції, ВПС Франції наразі навчають трьох українських пілотів на винищувачі Mirage 2000", – йдеться в повідомленні.

Раніше повідомлялося, що у першому кварталі 2026 року Франція передасть Україні ще два винищувачі в рамках військової допомоги. Минулоріч було надано три таких літаки. Також триває робота щодо постачання Україні рекордного обсягу керованих авіаційних бомб AASM Hammer.

Зброя для України

Канада днями оголосила про виділення нового пакету військової допомоги для України. Зокрема, буде виділено 2 млрд доларів для територіальної оборони України протягом 2026–2027 років. А ключовим елементом нової допомоги є передача понад 400 одиниць бронетехніки.

Раніше міністр оборони України Михайло Федоров заявив, що за результатами засідання у форматі "Рамштайн" на 2026 рік партнери підтвердили один із найбільших бюджетів на підтримку України. Мова про $38 млрд. З них понад $6 млрд буде у конкретних пакетах допомоги.

