Іран відхилив останню пропозицію США щодо ядерної угоди, - WSJ

Переговори сторін в Женеві завершилися без результату.

У четвер, 26 лютого, в Женеві відбувся черговий раунд переговорів між Сполученими Штатами Америки та Іраном щодо ядерної програми близькосхідної країни.

Як повідомляє The Wall Street Journal, зустріч завершилася без укладення угоди. Вашингтон і Тегеран ще далекі від порозуміння з ключових питань, тоді як Штати посилили тиск, висунувши жорсткі вимоги, та відправивши в регіон додаткові військові сили.

За даними журналістів, представники США Стів Віткофф і Джаред Кушнер на переговорах заявили, що Іран повинен знищити свої три основні ядерні об'єкти – у Фордо, Натанзі та Ісфахані. Водночас весь залишок збагаченого урану країна мала би передати до США.

Вони також наголосили, що будь-яка ядерна угода повинна бути безстроковою, а не обмеженою в часі, як це було в ядерному пакті, укладеному за адміністрації Обами.

"Іран відхилив ідею передачі запасів урану за кордон. Він також виступив проти припинення збагачення, демонтажу своїх ядерних об'єктів і постійних обмежень на свою програму", – пише видання з посиланням на іранські ЗМІ та посадовців.

Неназваний американський чиновник та міністр закордонних справ Оману повідомили, що сторони досягли прогресу. Імовірно, відбудеться ще одна зустріч для подальших переговорів. Водночас переговори на рівні технічних експертів продовжаться у Відні наступного тижня.

WSJ зазначає, що переговори відбулися на тлі погроз американського лідера Дональда Трампа вжити заходів, якщо не буде укладено угоду.

Доцент Університету Теннессі в Чаттанузі та експерт з питань іранської армії Саїд Голкар вважає, що це може бути останній шанс дійти згоди та укласти угоду.

"Якщо це не вдасться, США вирішуватимуть військовими засобами те, що не вдається вирішити дипломатичним шляхом", – додав він.

Іран наполягає на своєму праві збагачувати уран, але висуває пропозиції, щоб заспокоїти США. Зокрема, Тегеран говорить про зменшення збагачення з 60% до 1,5%, призупинення збагачення урану на кілька років або переробку через арабсько-іранський консорціум, що базується в Ірані.

"Ці дискусії є гіпотетичними, оскільки ядерна програма Ірану була значною мірою знищена в результаті 12-денної війни з Ізраїлем і США в червні минулого року. США наполягають на нульовому збагаченні, але їхня переговорна команда може бути готова дозволити Ірану відновити роботу ядерного реактора в Тегерані, що дасть змогу обмежено збагачувати іранський уран для виробництва медичних приладів", – додає видання.

Іран і США: ви могли це пропустити

Сполучені Штати Америки перекинули понад 150 літаків на бази в Європі та на Близькому Сході на тлі напруженості у відносинах з Іраном. Зараз присутність американських збройних сил у регіоні є однією з найбільших за останні два десятиліття.

Загроза військового конфлікту між США та Іраном впливає і на нафтовий ринок. Ціни на сировину сягнули нового рекорду у 2026 році, коливаючись поблизу семимісячного максимуму.

