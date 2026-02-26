Робота пройшла у двох форматах: Умєров розповів про результати переговорів у Женеві

Він стверджує, що окрема увага була зосереджена на економічному блоці та довгострокових механізмах підтримки України.

У Женеві завершився ще один раунд переговорів між Україною та США. Також відбулась тристороння зустріч за участі США і Швейцарії. Про це повідомив секретар РНБО Рустем Умєров.

"Робота відбулася у двох форматах - окремо з американською стороною та тристороння зустріч за участі США і Швейцарії. За підсумками зустрічей разом із Давидом Арахамією та представниками американської сторони - спеціальним посланником Стівом Віткоффом і Джаредом Кушнером - провели спільну розмову з Президентом України Володимиром Зеленським про результати зустрічі та подальші кроки", - написав він.

За його словами, наступний раунд переговорів вже готується.

"Працюємо над фіналізацією безпекових параметрів, економічних рішень і узгоджених позицій, які мають стати основою для подальших домовленостей. Завдання - зробити наступну тристоронню зустріч за участі США та росії максимально предметною", - додав Умєров.

Він стверджує, що окрема увага була зосереджена на економічному блоці та довгострокових механізмах підтримки України. Секретар уточнив:

"Разом з економічною командою Уряду, зокрема Олексієм Соболевим, та американськими партнерами предметно опрацювали документ щодо відновлення України. Домовились, що наші команди більш детально продовжать роботу над документом, зокрема щодо майбутньої відбудови та інвестиційного плану".

Мирні переговори - останні новини

Спеціальний посланець президента США Дональда Трампа Стів Віткофф пообіцяв, що не підпише мирну угоду між Україною і Росією доти, доки українці не будуть впевнені, що Москва більше не підніматиме проти них зброю.

